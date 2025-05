Il cantante Alfa sarà uno dei grandi ospiti al concerto del 1 Maggio 2025 che si terrà a Roma, evento ormai tradizionale consuetudine che si tiene nella capitale italiana. Alfa è un giovane artista in rampa di lancio che negli ultimi anni ha fatto vari exploit nel corso della sua giovanissima carriera musicale.

Per quel che riguarda la sua vita Alfa è sempre stato molto riservato e tende a non parlare del suo privato durante trasmissioni o interviste. Alfa è un giovanissimo e anche per questo le nuove generazioni si ispirano, a livello emotivo, al suo modo di fare e questo giovanissimo cantautore ligure sta ottenendo grande successo.

Da Bellissimissima fino a Vai! e il più recente Filo Rosso, le canzoni di Alfa ottengono sempre un grandissimo successo, spesso le sue canzoni trattano di amore come vediamo nei versi di ogni strofa dei suoi brani e per questo c’è grande curiosità sulla sua vita privata e se l’artista sia davvero o meno fidanzato. Andiamo a vedere le ultime indiscrezioni.

Alfa fidanzato? La verità e la curiosità dei fan

Da giovanissimo Alfa ha annunciato – nel lontano 2020 – la relazione con Sofia Marco, giocatrice di pallavolo che ha giocato per anni in B1. I due erano molto legati ma dopo qualche anno si sono lasciati. Poi vi sono stati vari rumors riguardo presunti flirt dell’artista, ma quasi sempre è arrivata poi la smentita da parte di Alfa.

L’ultima relazione ufficiosa da parte di Alfa è stata quella con l’artista – influencer e tra le protagoniste del programma Rai Il Collegio – Sofia Cerio con i due che si sono lasciati dopo qualche mese. In questo momento Alfa dovrebbe essere single o almeno non ci sono indizi che fanno pensare al contrario per quel che riguarda il giovanissimo cantante.

Nel corso di una cena con amici dove l’artista è stato ripreso via video un’amica gli ha chiesto – scherzando con lui – se era fidanzato e Alfa ha spiegato di essere single e ha continuato: “Come deve essere la mia ragazza ideale? Beh, lei deve ridere alle mie battute“, ha scherzato l’artista.