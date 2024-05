Alfa è single o ha la fidanzata?/ “Tutte le ragazze con cui sono stato si chiamano Sofia…”

Con il fascino della faccia pulita e del cantante sulla cresta dell’onda, sono tante le fanciulle che vorrebbero Alfa come fidanzato, lo sa bene il giovane artista genovese, acclamato più che mai negli ultimi mesi e pronto a vivere un’estate musicale da protagonista dopo il successo al Festival di Sanremo 2024. Sul fronte sentimentale regna il mistero, in una intervista rilasciata non molto tempo fa ai microfoni di Skytg24, Alfa ha rivelato una curiosità particolare per quanto concerne le questioni di cuore e il nome delle sue fidanzate “Tutte le ragazze con cui mi sono fidanzato si chiamano Sofia, un’immagine giovane e fanciullesca” ha detto Alfa, ragazzo moderno e accattivante, ma coi valori di una volta. “Il romanticismo può esistere su Tinder, il romanticismo è tanto una storia occasionale quanto una che delude le aspettative”, dice sempre a Skytg24 a proposito di amore e sentimenti.

Per quanto riguarda il gossip che circola associato al suo nome si è pensato, per un breve periodo, che il cantante fosse fidanzato con Virginia Montemaggi, protagonista della canzone ‘Cin Cin’, brano che ha macinato numeri impressionati su Spotify. In passato, invece, Alfa è stato fidanzato a lungo con Sofia Marco, genovese come lui.

Sul suo conto non si hanno moltissime informazioni, evidentemente perché la ragazza non è particolarmente propensa a mostrarsi sui social e mettere in mostra la vita privata. Alfa e Sofia avrebbero condiviso un bel pezzo di strada insieme, per poi lasciarsi e voltare definitivamente pagina. Dopo la rottura, infatti, il nome di Alfa è stato accostato a Sofia Cerio, ex concorrente del reality show Il Collegio.











