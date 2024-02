ALFA, FINALE SANREMO 2024 CON “VAI”/ Applausi all’Ariston: “Sono stati i giorni più belli della mia vita”

Applausi all’Ariston per Alfa: “Qui a Sanremo 2024 i giorni più belli della mia vita”

A ventitré anni in finale a Sanremo 2024 con il brano “Vai!”, Alfa si vuole godere appieno questo appuntamento conclusivo con la kermesse sanremese. Gasato a mille dalla classifica provvisoria che lo vede nella top ten, il giovane cantante genovese vuole proteggere un piazzamento che se fosse confermato sarebbe davvero più che onorevole. La sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2024 è godibile e orecchiabile, come l’interpretazione. Nulla a che vedere con il magnifico duetto con Vecchioni, ma comunque gli applausi dell’Ariston sono più che meritati. “Sono stati i giorni più belli della mia vita”, dice il giovane concorrente.

"Vai!" di Alfa è un plagio? Le reazioni del pubblico di Sanremo 2024/ "Karaone in italiano di Run!"

Numeri positivi per Alfa in vista della finale di Sanremo 2024: il brano “Vai!” sfiora la top ten su Spotify, ma quante polemiche!

Alfa non dimenticherà facilmente questo Sanremo 2024. E in vista della finale di questa sera, sabato 10 febbraio, arriva con numeri positivi ed una spinta social importante. Non sono mancate le polemiche per “Vai”, la sua canzone che a qualcuno ha ricordato “Run”, un pezzo degli One Republic. Ma non solo, il brano di Alfa è stato persino accostato a più brani: c’è chi ha analizzato alcune strofe, trovando elementi comuni con “Wonderwall” degli Oasis, “Song 2” dei Blur, “Shape of You” di Ed Sheeran e molte altre.

Alfa, chi sono i genitori?/ "Con mamma rapporto conflittuale. Abbiamo litigato perché..."

Sui social, ovviamente, il pubblico si divide tra chi difende a spada tratta Alfa e chi, invece, lo attacca prendendo una posizione dura. C’è infatti chi ha adottato il termine “plagio”, bocciando senza se e senza ma il brano di Alfa. Eppure “Vai” pare stia macinando numeri interessanti, avvicinandosi alla top ten di Spotify per quanto concerne i brani più ascoltati di Sanremo 2024.

Alfa concentrato per la finale di Sanremo 2024: “Vai!” può volare in cima alla classifica?

Non si placano le accuse di plagio sulla canzone del giovane cantautore genovese, che arriva alla finale di Sanremo 2024 tra le polemiche. Bravissimo il ragazzo a non farsi distrarre dai chiacchiericci, lo ha dimostrato sul palco muovendosi come un veterano. La sua canzone, fresca e orecchiabile, si fa ascoltare piacevolmente al di là delle accuse.

“Vai!" testo completo canzone Alfa Sanremo 2024 / "Non guardare indietro..."

I suoi fan, nemmeno a dirlo, hanno accolto con grande entusiasmo il suo pezzo e sperano che possa compiere un balzo verso l’alto nella classifica di Sanremo 2024 in questa finale. Di sicuro durante questa kermesse, Alfa è riuscito a far parlare di sé, dapprima con il caso dello spoiler sui propri profili social di una canzone che poi si è rivelata essere diversa da quella che ha gareggiato all’Ariston.











© RIPRODUZIONE RISERVATA