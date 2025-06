Alfa ha una fidanzata? Voci dal passato e flirt con Sofia Cerio: ecco come stanno le cose oggi per il giovane artista

Alfa continua a vivere la sua fase professionale particolarmente fortunata, il giovane cantante ligure è letteralmente esploso negli ultimi anni, raggiungendo picchi discografici non certo indifferenti e conquistato il cuore di migliaia di fan, tra cui tantissimi giovani. Ma della vita privata di Alfa, a parte molte canzoni che fanno riferimento all’amore, non si sa molto, essendo il cantante piuttosto riservato sulle questioni intime.

Si è vociferato in passato di un flirt con Sofia Cerio, ex allieva del programma Rai Il Collegio, con la ragazza che ha però smentito la questione. Niente da fare dunque, resiste la fitta rete di mistero sulla vita privata di Alfa. In passato si è chiacchierato anche di altre presunte relazioni, con Alfa che ha tracciato un identikit piuttosto serio: “Come deve essere la mia ragazza ideale? Beh, lei deve ridere alle mie battute” ha ammesso il giovane cantautore che almeno sulla ragazza futura sembra avere le idee chiare.

Alfa e l’amore: spesso al centro delle sue canzoni

Anche sui social Alfa è molto spesso riservato sulle questioni di cuore, ma dalle sua canzoni traspare molto spesso la voglia di amore e anche la sofferenza che il giovane cantante ha attraversato, presumibilmente per qualche relazione finita non nel migliore dei modi.

Della vita per Alfa, nonostante la carta d’identità verdissima, ha le idee molto chiare, come lasciato trasparire in una intervista concessa a Vanity Fair: “La felicità, credo, è una scelta. Io mi sveglio ogni giorno cercando di essere la versione migliore di me. E di motivi per preoccuparmi, questo lavoro, me ne dà parecchi. Precarietà su tutti”. Vedremo se in futuro arriveranno novità anche dal punto di vista relazionale per il giovane artista, che intanto si gode la pagina particolarmente felice riguardante la carriera.

