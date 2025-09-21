Il giovane cantante Alfa è fidanzato oppure no? Al momento si sa poco o nulla della sua vita privata

Tra le nuove leve della musica italiana si annovera Alfa che ultimamente sta avendo un grande successo presso i giovani per via del suo modo di porsi con i fan e con la fama che da quando ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo targato Amadeus non è mai scemato, a differenza di altri suoi colleghi che sono spariti dai radar dopo aver fatto un buco nell’acqua.

La curiosità dei fan, però, è tanta e quindi in molti si chiedono se il cantante sia fidanzato oppure no. Al momento non si hanno informazioni in merito al suo cuore, se batte o meno per qualcuna, ma si è sicuri che quando succederà non tarderà a dedicare una canzone alla sua bella o a postarla sui social allegando le foto con delle romantiche didascalie.

Alfa è stato fidanzato prima con Sofia Marco e poi con Sofia Cerio

Quindi al momento Alfa è single, ma non è sempre stato così, altrimenti non avrebbe scritto quelle canzoni d’amore che tanto piacciono ai ragazzi, che sono contenti di ascoltarle durante la loro vita di tutti i giorni. Nel 2020 il cantante è stato legato sentimentalmente alla giocatrice di pallavolo Sofia Marco. Dopo qualche anno, però, si sono lasciati.

La sua ultima relazione è stata con Sofia Cerio, protagonista di una delle ultime edizioni de Il Collegio su Rai2, ma è durata solo qualche mese. Si era parlato negli ultimi mesi di un flirt addirittura con la campionessa olimpica e mondiale Alessia Orro, ma di prove concrete non ve ne sono, quindi bisogna aspettare notizie più certe, anche se nel frattempo si sa dalla bocca del cantante come deve essere la sua ragazza ideale: “Deve ridere alle mie battute”.

