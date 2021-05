Alfa, il suo primo album Nord/ ‘Sanremo è un sogno, proverò finché non mi prendono’

E’ uscito venerdì 14 maggio l’album di Alfa dal titolo ”Nord”. All’anagrafe Andrea De Filippi, nato a Genova nel 2000, ha visto avverarsi il suo sogno di fare musica grazie anche al potere dei social. E’ arrivato a collezionare numeri incredibili sulle piattaforme di streaming, concerti sold out e riconoscimenti come due dischi di platino per ”Testa tra le nuvole, pt. 2” e per ”Cin cin”, con quest’ultimo si è fatto conoscere ancora prima di finire il liceo. Ha ottenuto anche sei dischi d’oro, tra i quali ”Sul più bello” e ”San Lorenzo”, questa fatta in collaborazione con Annalisa. In occasione di una intervista con Rockol, Alfa ha raccontato delle sue consapevolezze e del disco nuovo.

A tal proposito, scopriamo che il tema principale dell’album ”Nord” è l’intento di combattere il senso di smarrimento e l’ansia generale che accomuna molti giovani oggi, soprattutto nel cercare la propria strada nella vita. In questo caso il Nord è da considerare come il punto cardinale che dà la direzione al cammino: ”La mia entrata nel mercato musicale è avvenuta in talmente poco tempo che a un certo punto, durante la quarantena, io mi sono chiesto ‘A me questa cosa piace davvero?’. Sembra sempre che quando la passione diventa un lavoro sia bellissimo. In realtà, per me è stato difficile. Scrivere canzoni, per me, è sempre stato un modo per superare i traumi, raccontare la felicità. Passare da questa grande passione, e modo di capirsi, a un lavoro è stato di forte impatto, anche perché avevo 19 anni all’epoca”.

Alfa: ”Sono quello di TikTok, sì, ne sono contento”

Concentrandosi così sulla realizzazione del suo primo progetto discografico, ha scoperto lui stesso in primis il legame che ha con la musica in generale: ”Mi ha fatto capire che io nella vita voglio avere a che fare con la musica. Non per forza come cantautore, ma anche solo come autore, produttore o discografico, chi lo sa”. Alfa, nell’intervista a Rockol, ha rivelato che la più grande vittoria che ha ottenuto nella stesura di ”Nord” è stata quella di capire chi vuole essere e soprattutto che direzione vuole prendere nella vita. Da ventenne, è pur sempre un ragazzo che è alla continua ricerca di risposte, come molti suoi coetanei, e ha preso il ”Nord” come riferimento anche per una frase in greco antico che in italiano vuol dire Conosci te stesso. Così è arrivato alla conclusione di puntare sulla musica per capire chi è.

Alfa ha anche parlato del proprio percorso, dell’origine in particolare, dicendo: ”Quando mi dicono ‘Sei quello di TikTok’, io dico ‘Sì’. Io sono contentissimo di essere uscito da questo nuovo tipo di piattaforma perché rispecchia me, rispecchia quello che voglio essere, ovvero nuovo, qualcosa di fresco e di più diretto con il pubblico”. Ha poi aggiunto deciso: ”Sono un po’ paradossali queste critiche di chi dice ‘Ah, quello del talent, quello di TikTok, facile così’. La mia risposta è: se è facile, fallo. Perché non lo fai?”. Difatti, non rinnegando per niente la piattaforma di TikTok, il cantante di Genova l’ha scelta per trasmettere un video in cui ha eseguito live alcuni brani tratti da ”Nord” a bordo di una mongolfiera sulle montagne del Trentino.

Alfa tra social e Sanremo

”Secondo me, progetti come il mio non esisterebbero senza i social”, ha detto così Alfa in merito al suo legame con i social e ha continuato dicendo: ”Condivido anche percorsi come Marracash o Gazzelle che sono più distanti dai social e anzi, comprendo il perché. Però io penso che ogni artista vada giudicato a sé e che i social abbiano creato un nuovo mezzo di comunicazione, come la radio o la televisione: un nuovo modo per sfondare nella musica. La grande difficoltà, secondo me, per un progetto che esce dai social è rimanere”. Come dargli torto. Tutti possono essere bravi a sfornare una hit, il vero successo è poi nel vendere i biglietti e nel costruirsi una carriera.

Andrea, vero nome di Alfa, ha ereditato la grande passione per la musica dal padre: a Rockol ha rivelato che ha sempre cantato e che trent’anni fa aveva anche un gruppo indie. E’ praticamente cresciuto con Jovanotti e Cesare Cremonini nelle orecchie, ma anche con Bertoli, Ligabue, Vasco Rossi, Green Day e Blink-182. Dopo i primi pezzi pubblicati in rete nel 2017, il cantante ha deciso di presentarsi ai provini di X Factor nel 2018, dove però non fu preso. Fino poi alla pubblicazione nel 2019 di ”Cin cin”, la canzone che gli ha fatto vivere i primi riconoscimenti sia in streaming che in radio. Il sogno più grande di Alfa però è Sanremo, dove ha provato ad entrare nel 2020: ”Io ho un rapporto personale con Sanremo perché lo guardavo con mia nonna ogni anno. Quindi, per me, sarebbe bello salire su quel palco proprio per l’emozione che mi susciterebbe. Proverò Sanremo ogni anno finché non mi prendono”.





