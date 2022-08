Alfa “Mi piacerebbe tantissimo andare al Festival di Sanremo”/ L’appello a Amadeus

Alfa: “ho scritto SuL Più BeLLo in quarantena”

Alfa tra i protagonisti dell’evento musicale RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 con il suo ultimo singolo “SuL Più BeLLo”. Un brano che significata tanto per il giovane rapper visto che è diventato anche la colonna sonora di un film omonimo in uscita il prossimo autunno. Proprio il rapper, intervistato da raphaolic.it ha raccontato: “più che un sogno era un “obiettivo impossibile“, che mai avrei pensato di riuscire a portare a casa a diciannove anni! Ho scritto SuL Più BeLLo in quarantena e qualche settimana dopo abbiamo ricevuto la mail della produzione, in cui mi proponevano questa collaborazione. Gli ho mandato una serie di provini e hanno scelto questa traccia. Per me, poi, realizzare una colonna sonora è un sogno perché sono, da un lato, fan della musica, dall’altro, fan dei film e quindi sono anche fan delle colonne sonore. Ascolto tante soundtrack quotidianamente, ti faccio un esempio: in un vecchio freestyle ho campionato quella di Up, il film della Disney, e ultimamente, dopo la sua scomparsa, sto scoprendo l’enorme quantità di campioni delle opere di Ennio Morricone”.

Dal grande successo di Wanderlust Freestyle all’ultimo singolo: prosegue alla grande la carriera del giovane rapper che ha dichiarato: “vado molto orgoglioso della mia gavetta da rapper e, soprattutto, a me rappare piace tantissimo, quando posso faccio ancora tanto freestyle! È una mia caratteristica che non voglio assolutamente perdere”.

Alfa: “Macklemore è un artista americano che ammiro tanto”

Alfa parlando della sua musica e dei vari singoli pubblicati ha precisato: “è da cinque mesi che pubblico canzoni senza pensare a quanti numeri faranno. Ho imparato che le aspettative ti mangiano e ti coprono di ansia, quindi ho deciso di fare musica senza badare agli streaming, ma solo al mio gusto personale. Capisco che sia difficile, perché oggi il numero preciso di ascolti è sotto gli occhi di tutti, ma secondo me è la scelta vincente se si vuole fare musica di qualità”. Parlando poi di miti e artisti a cui si è ispirato ha confessato: “un artista americano che ammiro tanto e a cui mi ispiro, per esempio, è Macklemore, tanto credibile quando rappa quanto capace di dar vita a singoli pop. Personalmente, poi, a me serve il rap per i pezzi pop: la punchline, o comunque il mantenimento di una “penna rap”, mi permette di scrivere brani originali e di non fare rime banali”.

Infine i sogni nel cassetto: “mi piacerebbe tantissimo andare a Sanremo! Ho sempre guardato il Festival con la mia famiglia e mi riempirebbe d’orgoglio fare parte dei concorrenti, se dovessi avere le carte in regola e il percorso giusto per affrontare una sfida così ambiziosa!”.











