Alfa regala i fiori alla contrabbassista dell’orchestra/ Sboccia l’amore al Festival di Sanremo 2024?

Alfa, tra le giovani promesse del Festival di Sanremo 2024 che è riuscito a ritagliarsi un posto tra i big in gara dopo la delusione dell’esclusione nel 2022, sul palco dell’Ariston ha cantato la sua “Vai”, seguita dal tradizionale saluto al conduttore/direttore artistico Amadeus che consegna i fiori al concorrente. Da un paio di anni a questa parte, forti dell’ormai tradizionale Fantasanremo, gioco nato online che si basa sulle cose particolari che accadono durante il festival di Sanremo, gli artisti sono soliti regalare i fiori al direttore dell’orchestra, segnando alcuni punti (o “Baudi”) nella competizione tra telespettatori. Alfa, tuttavia, ha deciso di regalare i suoi fiori alla contrabbassista dell’orchestra, facendo scatenare il web su un probabile amore tra i “banchi” di Sanremo 2024.

Insomma, Alfa in questo Sanremo 2024 sicuramente passerà alla “storia” per il gesto dei fiori, mentre forse, purtroppo, la sua canzone non riscuoterà lo stesso successo. Online ormai è scattata una vera e propria caccia alla storia d’amore, anche se probabilmente il cantante non è riuscito propriamente a distinguersi in quanto ad arguzia, sbagliando per ben due volte lo strumento suonato dalla sua presunta amata.

Alfa, infatti, una volta ricevuti i fiori di Sanremo 2024 da Amadeus ha chiesto alla contrabbassista se “te li posso regalare? L’hai cantata tutta“, le ha spiegato con la voce chiaramente emozionata. “Alla violinista“, ha specificato dirigendosi verso la sua musa, che in sottofondo si sente dire “no, no, no“, per poi correggersi immediatamente, “violoncellista, scusami“. Salvo, tuttavia, aver nuovamente sbagliato lo strumento, e l’arrivo di una nuova precisazione, “vabbè, contrabbassista.. Sono agitato, scusami“. Insomma, Alfa ha deciso di regalare i suoi fiori di Sanremo 2024 alla contrabbassista, segnando forse l’inizio di una storia d’amore in quel dell’Ariston, anche se online l’ipotesi più accreditata è che abbia fatto veramente una pessima figura.











