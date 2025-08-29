Alfa,dal piccolo Andrea che parlava di videogiochi alla star di Sanremo: ecco il suo primo video postato online.

Grande momento per Alfa, che ha sorpreso tutti i fan con un video tenerissimo di lui da bambino. Il rapper, ispiratore per molti ragazzi che sognano di lavorare nel mondo della musica, continua ad essere un punto di riferimento per molti, soprattutto per via del suo mantra “Se vuoi sognarlo, puoi farlo“. Nonostante sia molto giovane, Alfa ha sempre raccontato di aver iniziato ad appassionarsi al canto sin da quando era molto piccolo e suonava nella sua cameretta la chitarra.

Da lì è stato un successo dopo l’altro, con la tenacia di chi ha un sogno nel cassetto e vuole realizzare la sua più grande passione. Non tutti sanno che quando era ancora un bambino, Alfa postava già i suoi video sui social. Ma vi siete mai chiesti quale è stato il primo video che ha condiviso? A svelarlo ci ha pensato un fan che nelle ultime ore ha pubblicato su TikTok una clip che ha fatto subito il giro del web: quello era in assoluto il primo video del cantante Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi.

Alfa reagisce al suo video da bambino: “Lo sapevo…“

“Per cominciare questo video, vi voglio dire una cosa. Ho raccolto i migliori videogame di quest’anno. Li ho uniti in un mega video fantastico che merita sicuramente un like!”. Così inizia il primo video di Alfa. Il cantante, dopo aver visto su TikTok la riesumazione di questo splendido ricordo ha reagito con queste parole: “Lo sapevo che prima o poi sarebbe uscito fuori“. Di certo, da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti! Il cantante ha iniziato anche a parlare di videogiochi e nel 2017 sono uscite le sue prime canzoni, come “Dove sei”. Oggi, Alfa è un artista di successo vincitore del disco d’oro e concorrente nel 2024 del Festival di Sanremo. Tra le sue soddisfazioni più grandi, nonchè l’ennesima riprova che lui è a tutti gli effetti un grande della musica, la possibilità di fare un duetto con Ed Sheeran.