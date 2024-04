Alfa Romeo Milano ufficialmente svelata/ Elettrica da 400 km e ibrida: quale prezzo? Il listino

Così come da programmi è stato ufficialmente svelato nella giornata di ieri il nuovo B-SUV di casa Alfa Romeo, leggasi la Milano. La più piccola di casa Arese si è mostrata in tutto il suo splendore nella serata di ieri, in diretta da Milano e alla presenza dei vertici del marchio, a cominciare dal CEO Imparato, passando dal numero uno di Stellantis Tavares e arrivando fino al sindaco meneghino Beppe Sala. La nuova Alfa Romeo Milano arriva carica di grandi aspettative e soprattutto di novità dal punto di vista stilistico, segnando quindi un momento di rottura per l’azienda del biscione, ed inoltre diventa la prima auto elettrica di serie di Alfa completamente elettrica.

La Milano è infatti prevista in due versioni, a cominciare appunto da quella green che prevede lo stesso powertrain già visto su Fiat 600e e Jeep Avenger, le due gemelle, nonché la Lancia Ypsilon 2024, leggasi il motore da 156 cavalli con batteria in grado di consentire con una sola ricarica 400km di autonomia. L’ibrida, invece è dotata di un motore benzina da 136 cavalli, ed è prevista anche una versione denominata Veloce (non Quadrifoglio come si ipotizzava nelle scorse settimane), da 240 cavalli, la stessa potenza della Fiat Abarth 600e e della futura Lancia Ypsilon HF.

ALFA ROMEO MILANO UFFICIALMENTE SVELATA: DIMENSIONI, PREZZI E INTERNI

Il nuovo SUV Alfa Romeo Milano, che ha dimensioni compatte con una lunghezza di circa 4,2 metri, prevede tre diversi pacchetti, a cominciare da Techno, quindi Premium e arrivando a Sport, quest’ultimo previsto con i sedili a marchio Sabelt, fra le varie dotazioni di serie. All’interno troviamo un display touch da 10,2 pollici che gestisce il sistema infotainment, dotato di una interfaccia grafica molto user friendly, mentre dinanzi al guidatore ci sarà il classico quadro strumenti con il design “a canocchiale”.

A livello di ricarica, serviranno 30 minuti per passare dal 10 all’80 per cento, mentre per quanto riguarda i prezzi, si parte da 29.900 euro per la versione ibrida, arrivando fino al 39.900 della versione elettrica, listino in linea con il mercato attuale dell’auto.











