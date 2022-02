Alfa Romeo Tonale, video presentazione Suv/ Design, interni e le novità Amazon-Alexa

Alfa Romeo Tonale, questo è il nome del nuovo Suv italiano. Dopo tre anni di attesa è arrivato il modello che sarà nelle concessionarie a partire da giugno 2022. Un prodotto fondamentale per il futuro dell’Alfa Romeo, in quanto si tratta di un Suv di medie dimensioni (lunghezza 4,53 metri, larghezza 1,84 e altezza 1,6)., un tipo molto richiesto dagli automobilisti, soprattutto se è di categoria premium. Dunque, la sfida dell’Alfa Romeo è quella di realizzare un Suv che può competere ad armi pari, per quanto riguarda tecnologia e qualità costruttiva, con la concorrenza di Audi, Bmw, Mercedes e Volvo.

Il modello Tonale ha anti riferimenti alle Alfa del passato. Gli esterni evidenziano richiami alle auto storiche del Biscione, ma si ritrovano in parte anche negli interni. A creare il design dell’Alfa Romeo Tonale è stata la squadra di cui è responsabile Alessandro Mascolini, nel Centro stile Alfa Romeo che è diretto da Alejandro Mesonero. Il logo del Biscione è diverso all’angolo del finestrino: l’omino inghiottito dal serpente è sostituito da una spina, essendo un modello elettrificato. Quanto costa la nuova Alfa Romeo Tonale? Il prezzo di listino non è ancora disponibile, ma secondo il Sole 24 Ore non dovrebbe essere una cifra inferiore ai 40mila euro.

ALFA ROMEO TONALE: INTERNI, MOTORI E NOVITÀ

Tra i richiami dell’Alfa Romeo Tonale alle auto del passato del Biscione anche i cerchi, disponibili con diametro da 17 a 20 pollici: c’è il tema “disco telefonico”, inaugurato nel 1967; in questo caso i fori sono cinque. Gli interni presentano il nuovo sistema di infotainment con due schermi da 12.3’’ per la strumentazione e da 10.2” per il touchscreen in plancia. Il cluster può essere riconfigurato tramite tre grafiche: Evolved, Relax ed Heritage. Per quanto riguarda il motore, fa il suo esordio quello Hybrid Vgt (Variable Geometry Turbo) da 160 cavalli, ma al lancio è disponibile anche la versione da 130 cv e non manca quella diesel da 130 cavalli.

Con il “Secure Delivery Service”, si può scegliere l’Alfa Romeo Tonale come luogo di consegna di pacchi in arrivo con Amazon, sbloccando le porte e permettendo al corriere di depositarli all’interno della propria vettura in tutta sicurezza. Si può conoscere lo status del proprio veicolo anche da casa: livello carica e/o del carburante, ultima posizione, ma si possono anche mandare comandi remoti e sblocco porte, oltre a molto altro. Prevista la possibilità di chiedere tramite Alexa l’aggiunta di prodotti alla lista della spesa, di cercare un ristorante, di regolare le luci o il riscaldamento della propria abitazione domotica.





