Alfa squalificato da Sanremo 2024? ”Spoilera” la canzone di Sanremo 2024 su Instagram/ Fan preoccupati

A poche ore dall’inizio di Sanremo 2024, sui social si è creato un piccolo caso. Alfa, cantautore che parteciperà alla kermesse canora con il brano “Vai!”, nel pomeriggio ha postato una storia di pochi secondi in cui canta alla chitarra un pezzettino acustico di quella che dovrebbe essere la canzone che porterà sul palco dell’Ariston. “Prima che esca tolgo l’audio, a stasera” ha scritto il cantante. Probabilmente per un errore, però, l’audio è rimasto.

Pochi secondi dopo la stories è stata cancellata e Alfa nei commenti ha scritto che non si tratta del pezzo sanremese: “La canzone che ho spoilerato non è “Vai”, me la sono inventata prima, scusate”. Sarà davvero così, è solamente un’escamotage per evitare conseguenze? Ascoltando il frammento di brano, infatti, il testo sembra proprio quello della canzone che presenterà davanti ad Amadeus. “L’ho fatto per ridere, era uno scherzo” si è giustificato ancora. In pensiero, però, i fan, che hanno subito pensato alle possibili conseguenze del gesto del loro beniamino.

Alfa squalificato da Sanremo 2024? Cosa emerge

Il brano “Vai!” è quello con cui Alfa parteciperà al suo primo Festival di Sanremo. “Vai è un po’ il mio mantra da quando ho iniziato questa avventura nel mondo della musica: non so dove sto andando, a volte fa un po’ paura, ma stare fermi non è un’opzione. Così vado, e da qualche parte finirò. Non ho mai fatto un talent, diciamo che il successo l’ho cercato ma sempre fino a un certo punto” ha raccontato l’artista. Alfa rischia ora l’esclusione dopo lo “spoiler”? Probabilmente no: si è trattato infatti di una storia rimasta online solamente pochi secondi e prontamente cancellata.











