Alfieri della Repubblica 2 volontari Banco Alimentare/ “Premiata l’importanza della condivisione e del dono”

Tra i nuovi Alfieri della Repubblica nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella ci sono due volontari di Banco Alimentare. Si tratta di Deboarh Maria Inserillo di Termini Imerese (PA), a cui è stato conferito uno dei trenta attestati d’onore per «l’attività di volontariato con cui testimonia l’importanza della condivisione e del dono; per l’impegno contro lo spreco alimentare, fatto di azioni concrete e di sensibilizzazione per uno sviluppo sostenibile». L’altro volontario è Francesco Spataro, residente a Celico (CS), premiato «per la generosa attività di volontariato attraverso la quale cerca di sensibilizzare i coetanei sull’importanza della condivisione e sul valore del cibo».

«Siamo onorati di annoverare tra i nostri volontari due Alfieri della Repubblica. Investiamo tanto sulle nuove generazioni, sia lavorando con le scuole, sia offrendo ai ragazzi maggiorenni la possibilità di fare i volontari nei nostri magazzini. Un’occasione, come da sempre lo è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, di educarsi alla gratuità, sperimentando come donarsi agli altri faccia riscoprire i valori di una dimensione comunitaria della vita», ha dichiarato Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare.

CHI SONO I VOLONTARI DEL BANCO ALIMENTARE PREMIATI

Deborah Maria Inserillo è una volontaria del Banco Alimentare che si impegna quotidianamente per sostenere la pratica e la cultura della condivisione e del dono. Negli anni ha promosso la Colletta e diverse altre iniziative in favore dei più poveri, nelle scuole della città, realizzando e promuovendo originali momenti di sensibilizzazione sui temi del recupero e della sostenibilità. Durante la pandemia Covid, il suo impegno è diventato ancora più maturo: inizialmente, infatti, ha segnalato famiglie di conoscenti in difficoltà, poi diventando, in rappresentanza del Banco Alimentare, un punto di riferimento stabile per una settantina di famiglie.

Invece Francesco Spataro, impegnato sin da bambino nello scoutismo, dal 2017 collabora attivamente come volontario del Banco Alimentare per sensibilizzare quante più persone possibile sul valore del cibo, l’importanza della condivisione e la lotta allo spreco. Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale della Colletta alimentare, si attiva per la diffusione a scuola dell’importanza di tale iniziativa, riuscendo a coinvolgere amici e coetanei. Inoltre, è molto determinato nel diffondere messaggi di solidarietà e condivisione, nella convinzione che una maggiore giustizia nella distribuzione degli alimenti serva a contrastare le povertà e a rafforzare la coesione della società.

“VIRTÙ CIVICHE DEI GIOVANI…”

Sono 30 gli Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La scelta dei giovani Alfieri della Repubblica per il 2022 è stata ispirata da un tema, quello della solidarietà per la pace. La selezione tra le tante persone meritevoli si è posta come obiettivo quello di risaltare comportamenti e azioni solidali, sia nell’ambito di un’accoglienza a ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, ma anche tramite altri gesti di amicizia, cooperazione, inclusione affinché le diversità non diventino mai barriere. «I testimoni scelti non costituiscono esempi di azioni rare, ma sono emblematici di comportamenti diffusi tra i giovani, che illustrano un mosaico di virtù civiche di cui, per fortuna, le nostre comunità sono ricche», recita il comunicato del Quirinale. Per il Capo dello Stato le storie degli Alfieri della Repubblica possono essere considerate come la punta di un iceberg grande che rappresenta la vita quotidiana dei giovani.











