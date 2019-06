ALFIO BONANNO/ “Mi mancano i miei genitori…” (Biagio Agnes)

Alfio Bonanno è uno degli ospiti musicali dell’evento “Serata Biagio Agnes“, il Premio Internazionale dell’informazione trasmesso sabato 29 giugno 2019 in seconda serata su Rai1. Dalla splendida cornice di Marina Grande di Sorrento, Mara Venier con la complicità di Alberto Matano presenteranno la prestigiosa cerimonia di consegna dei premi dedicati alla memoria dello storico Direttore Generale della Rai e grande giornalista Biagio Agnese. Per il tenore australiano si tratta di un bel ritorno in tv dopo la sua recente partecipazione a Domenica In dove si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico. In questi giorni l’artista australiano è stato protagonista di diversi eventi live: dapprima durante la presentazione della nuova collezione di Luisa Viola e poi presso il Canova Club of Milano.

Alfio a Premio Biagio Agnes 2019

Dall’Australia alla conquista del mondo con la sua musica. Potremmo tradurre così brevemente la storia di Alfio Bonanno, artista australiano di origine italiana, che da New York sta conquistando il mondo. Dopo la sua partecipazione a Domenica In di Mara Venier, l’artista ha spiccato letteralmente il volo conquistando il grande pubblico italiano. Il cantante, infatti, è molto richiesto in Italia, ma anche nel resto del mondo e recentemente ha presenziato all’evento televisivo “Serata per Biagio Agnes 2019” andato in scena a Marina Grande di Sorrento. Una bella esperienza per l’artista che sui social ha ringraziato tutti: “Sorrento è stata un’esperienza incredibile, esibirsi alla Serata Biagio Agnes al fianco di Massimo Ranieri, Albano e Arisa è stato un grande onore! puoi vedere il programma completo su RAI il 29 giugno! … Puoi vedere la serata che sarà trasmessa Sabato 29 Giugno, in prima serata su RAI 1 #seratabiagioagnes # premiobiagioagnes2019 #sorrento #rai # rai1 #maravenier Grazie Massimo Lucidi per io foto”.

Alfio Bonanno: “i miei genitori hanno molta nostalgia dell’Italia” La partecipazione a Domenica In ha sicuramente permesso ad Alfio di far conoscere il suo talento anche al pubblico italiano. L’artista australiano, che ha ricevuto ben due nomination agli Emmy, proprio nel salotto televisivo di Mara Venier ha raccontato la sua passione per la musica che l’hanno portato a lasciare l’Australia per trasferirsi a New York. Un trasferimento che l’ha portato lontano da casa e dalla famiglia. “Se va bene vedo la mia famiglia due volte l’anno. Mi mancano tanto” ha confidato Alfio alla zia Mara. Non solo, il tenore ha anche rivelato: “i miei genitori hanno molta nostalgia dell’Italia. Sono due dei tanti italiani in giro per il mondo. Su 25 milioni di persone, in Australia, 1 milione sono italiani”.

