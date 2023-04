Alfio Cantarella è morto a 82 anni/ Era il batterista degli Equipe 84 

È morto Alfio Cantarella, ex batterista degli Equipe 84 che a luglio avrebbe compiuto 82 anni. Da giorni il musicista era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Magalini di Villafranca. Nato a Catania, si era trasferito in provincia di Verona ormai da circa trent’anni con la moglie Lina. Dopo la scomparsa della moglie era andato a vivere in un centro anziani nella Piccola Fraternità di Dossobuono.

Dopo l’esperienza con gli Equipe 84, negli anni ’80 Cantarella aveva dedicato la sua carriera alla produzione musicale, collaborando con Zucchero e Sergio Caputo e lavorando nell’organizzazione di tournée per molti artisti. Negli anni ’90, come ricorda Repubblica, aveva organizzato a Villafranca gli spettacoli di Beppe Grillo, New Trolls, Banco del Mutuo Soccorso, Enrico Ruggeri e Fiorella Mannoia. Uno dei successi del suo gruppo fu 29 settembre, scritta per loro da Lucio Battisti e Mogol.

La carriera di Alfio Cantarella

Dal 1994, Alfio Cantarella viveva a Villafranca, in provincia di Verona, doveva aveva continuato con la sua attività di produttore ed organizzatore di eventi musicali. La sua società, “Tutto Musica”, ha collaborato con artisti di grandissimo livello. Qualche tempo fa, a L’Arena, aveva raccontato che il successo del quale era più fiero era “Il primo disco fatto. Quello che ci ha dato maggiore soddisfazione. Era nel ’64, ‘Papà e mammà’. Positivo. L’inizio del nostro percorso”.

Un altro grande traguardo è stato per Cantarella “Quando suonammo a New York mi resi conto che l’Italia era lontana. E la nostra passione ci aveva portato dall’altra parte del mondo. Il lavoro gratifica. E quella che è una grande emozione per me”. L’attività di batterista per il musicista si era interrotta nel 1978, a seguito dello scioglimento della band, ma non la sua esperienza nel mondo dello spettacolo: in seguito all’addio al gruppo Equipe 84 aveva cominciato il suo percorso da manager e produttore musicale.

