Alfonsina e Giovanni: così si chiamano i genitori di Rocco Hunt, che hanno cresciuto lui e il fratello con amore ed enormi sacrifici, non facendo mai mancar loro nulla. La passione per la musica nell’artista campano è partita quando era appena un ragazzino: basti pensare che a soli venti anni è salito sul palco di Sanremo vincendo tra le Nuove Proposte con “Nu juorn buono”. Il papà, infatti, era uno speaker radiofonico e proprio grazie all’uomo Rocco si è avvicinato al mondo della musica. La radio dove il papà di Rocco Hunt lavorava trasmetteva perlopiù musica partenopea e proprio grazie a quell’influenza, il giovane ha cominciato a dedicarsi alla musica, creando però uno stile suo dopo aver conosciuto il rap.

Mara Venier, siparietto nostalgico con Serena Dandini: “Noi ribelli, quante botte ho preso!”/ “Dopo 40 anni…”

I genitori di Rocco Hunt, però, non sono stati felicissimi quando hanno scoperto la passione che il figlio aveva per il rap. In particolare modo, come raccontato, il papà non ha fatto i salti di gioia quando ha scoperto la strada che voleva seguire. “Gli prese un colpo. Già avevo smesso di studiare e non avevo voglia di lavorare, non mi piaceva, così ho cominciato a rappare ma non era visto come ora. Era considerato come uno stile per gente di strada” ha rivelato proprio Rocco Hunt. Proprio per via del suo ostracismo contro la strada che il figlio voleva percorrere, Giovanni, il papà, si rivolse a Padre Pio chiedendo gli fargli cambiare idea.

Guenda Goria, chi è: figlia d'arte, oggi pianista e attrice/ Il dolore della gravidanza extrauterina

Genitori di Rocco Hunt, chi sono Alfonsina e Giovanni: nel 2019 una ricorrenza speciale

I genitori di Rocco Hunt, Alfonsina e Giovanni, sono molto uniti e rappresentano un grande esempio per lui. “25 anni di matrimonio per i miei genitori! Lammore overo esiste” scriveva proprio il rapper di Salerno nel 2019, festeggiando l’anniversario dei genitori. Proprio dal loro splendido rapporto ha preso esempio per la sua storia d’amore con Ada, dalla quale è nato un bambino che ha chiamato con il nome del papà.