Alfonso, 14enne scomparso da comunità a Catania/ Il padre “Voleva stare solo con me”

Non di rado la trasmissione Chi l’ha visto si occupa di scomparse con protagonisti giovanissimi, spesso minorenni, fuggiti da comunità. Nei giorni scorsi Federica Sciarelli ha accolto l’appello del padre del giovane Alfonso, il 14enne siciliano scomparso dalla provincia di Catania lo scorso 14 maggio. Il ragazzo sarebbe fuggito dalla comunità della quale era ospite, ma per quale motivo? Originario di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, Alfonso si trovava in una comunità a circa due ore da casa sua quando si sarebbe allontanato dalla struttura.

Annamaria Sorrentino, ex Miss Campania morta/ "Non fu suicidio": dubbi sul marito

Ancora ignote le ragioni di tale scomparsa anche se dalle parole del padre rese alla trasmissione di Rai3 appare evidente che Alfonso non volesse restare in comunità: “Mi diceva che voleva stare solo con me: non ha né telefono, né soldi, né documenti”, ha spiegato il genitore preoccupato. Il 14enne si trovava nella comunità in provincia di Catania solo da pochi giorni. Precedentemente infatti era ospite in un’altra struttura in provincia di Agrigento. Pare sia un fumatore, nonostante la giovane età, dunque potrebbe chiedere delle sigarette ai passanti.

Andreea Rabciuc scomparsa da quasi 3 mesi/ Avvocato fidanzato “puzzle complesso”

Alfonso, 14enne scomparso da comunità a Catania: appello del padre

Non solo il padre, che ha lanciato un accorato appello a Chi l’ha visto, ma anche la madre del 14enne Alfonso è in ansia per le sorti del giovane allontanatosi da una comunità. La donna vive attualmente nel Nord Italia, a Pavia. Il padre intanto al programma di Rai3 ha aggiunto un suo appello rivolgendosi direttamente al ragazzo: “Torna al più presto a casa, ti voglio bene. Mio figlio e mia figlia sono la mia vita, speriamo che ritorni”.

Di ritorno in studio è stata la stessa Federica Sciarelli a ricordare come ospitare un minorenne per il quale c’è stata una denuncia di scomparsa potrebbe configurare il reato di sottrazione di minore. I familiari di Alfonso intanto hanno manifestato tutta la loro preoccupazione dal momento che dopo tanti giorni di lontananza potrebbe essere in serie difficoltà. Ovviamente, come riporta anche il portale La Sicilia, della sparizione del ragazzo si stanno occupando anche le forze dell’ordine che al momento avrebbero già raccolto le testimonianze di familiari ed amici anche se non ci sarebbero informazioni utili al suo ritrovamento.

Chi l’ha visto, puntata 1 giugno 2022/ Casi: Andreea Rabciuc, Annamaria Sorrentino e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA