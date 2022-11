Alfonso Celotto/ “Costituzione va adeguata ai tempi: la democrazia sarà più forte”

Alfonso Celotto a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Libero. Il costituzionalista si è soffermato sulla nostra Carta e ha ribadito che assicura la rappresentanza ma non la governabilità, rendendo così gli esecutivi fragili: “E quindi la Costituzione deve essere adeguata nel tempo, anche in quel senso. Certo, la Carta va cambiata con accortezza, solo nella seconda parte, considerando i pesi e i contrappesi”.

Nel corso della sua analisi ai microfoni di Libero, Alfonso Celotto ha spiegato che è la Corte Costituzionale a fare da attualizzatore, esercitando una sorta di potere costituente permanente che permette ai giuristi di “riportare alla realtà ogni dibattito, dalla privacy all’eutanasia ai matrimoni omosessuali, ecc.”. Ma attenzione, non lo anticipa il dibattito: “Entra nel merito lì per lì. Cioè: se scendono gli Ufo sulla Terra interviene nel momento in cui gli Ufo si presentano, non prima”.

L’ANALISI DI ALFONSO CELOTTO

Alfonso Celotto ha ricordato che nella Costituzione convivono varie dottrine e ideologie: dal diritto romano a Hegel, dalle idee giusnaturaliste al pensiero liberale, fino all’idea cattolica e all’idea socialista. “L’importante è segnalare che si misero tutti d’accordo per trovare la sintesi: Togliatti e De Gasperi, Nenni e Saragat, Pertini e Croce, e così approvarono la carta coll’88% dei voti favorevoli. La Costituzione di tutti, non di una parte”, l’analisi dell’esperto. Un’alchimia difficile da spiegare, anche se Alfonso Celotto è pronto a tracciare la strada dal punto di vista del linguaggio: “Ai miei studenti – che sono classe 2003/2004 – per spiegare l’atmosfera in cui nacque la Carta faccio sempre vedere un quarto d’ora dei film di Don Camillo e Peppone”. Ma non solo, Celotto è il primo costituzionalista in Italia che spiega la materia su Instagram e Tik Tok: “Mi rendo conto che siamo noi che dobbiamo adeguarci al linguaggio degli studenti. Io, per esempio uso Tik Tok e Instagram per divulgare, raccontare. E loro mi seguono. Ho fatto un video per spiegarele elezioni e come si vota, tecnicamente: ha avuto, incredibilmente, un milione di visualizzazioni. All’improvviso con le mie bambine di 9 e 11 anni s’è aperto un nuovo, immaginifico, canale di comunicazione…”.

