Alfonso D'Apice ha lasciato una stoccata a Lorenzo Spolverato? Ecco cos'è successo

Alfonso D’Apice torna a parlare della sua esperienza al GF. Sono trascorsi oltre sei mesi da quando il giovane napoletano ha lasciato la Casa più spiata d’Italia e, a pochi giorni dal debutto della nuova edizione del reality, ha scelto di tracciare un bilancio della sua esperienza e di parlare dei suoi ex compagni d’avventura. Com’è noto, nel programma, Alfonso ha trovato l’amore, fidanzandosi ufficialmente con Chiara Cainelli, con la quale la storia sembra procedere a gonfie vele. Inoltre, aveva stretto una forte amicizia con Javier Martinez, che però non è andata avanti dopo il reality.

In realtà, Chiara e Alfonso sembrano essersi allontanati dalla maggior parte degli amici conosciuti al GF, tra cui Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. In particolare, Chiara aveva instaurato un forte legame con Lorenzo ma, una volta uscita dalla Casa, ha interrotto ogni rapporto. Di recente, però, Alfonso è tornato a far parlare di sé rilasciando un’intervista a Lorenzo Pugnaloni nel format Casa Lollo, durante la quale sembra aver lanciato una frecciatina proprio a Spolverato.

Alfonso D’Apice stuzzica Spolverato? Dettagli

In passato, Alfonso D’Apice aveva accusato Lorenzo Spolverato di aver giocato con i suoi ex coinquilini e di non essere stato autentico. Dopo la finale, però, aveva deciso di seppellire l’ascia di guerra, dichiarando di non avere nulla contro di lui e arrivando persino a condividere una cena insieme a lui, Chiara Cainelli e Michael Castorino. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Alfonso ha però ribadito di essere sempre stato sé stesso nella Casa, a differenza di qualcuno che “si è impegnato a fare l’attore“. Al che, molti hanno interpretato queste parole come una frecciatina a Spolverato, segno che tra i due potrebbe esserci ancora qualche tensione. Lorenzo replicherà all’ex coinquilino? Chissà…