Alfonso D’Apice svela il ‘segreto’ su Mariavittoria Minghetti in diretta al Grande Fratello

Il presunto segreto esistente tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice al Grande Fratello è venuto a galla nel corso della nuova diretta del Grande Fratello. Stuzzicato da Alfonso Signorini, è stato proprio il gieffino a decidere di vuotare il sacco, spinto anche dalla stessa Mariavittoria che ha temuto “potesse sembrare un non detto come tra Jessica e Luca, e quindi che sembrasse altro”. Forse, però, non si aspettava che Alfonso parlasse davvero e che svelasse quello che poi ha detto in diretta.

Anna Pettinelli riabbraccia Stefania Orlando al GF, poi stronca Alfonso e Chiara/ "Mr e Mrs Arroganza!"

“Lei a dicembre mi ha chiesto di aspettarla perché da li a pochi giorni avrebbe lasciato Tommaso, che non poteva lasciarlo per una sua situazione situazione, ci scambiavamo dei messaggi e ci incontravamo tramite Amanda… Lei mi aveva fatto delle promesse”, ha annunciato Alfonso, spiazzando sia Mariavittoria che Tommaso Franchi.

Tommaso e MariaVittoria in crisi al Grande Fratello dopo la rivelazione choc di Alfonso/ L'ha già perdonata?

Tommaso Franchi contro Alfonso D’Apice: è lite per Mariavittoria

La gieffina ha negato, dicendo che le cose sono andate diversamente e che parlava del loro rapporto perso, non certo di lasciare Tommaso. Toccato dalla rivelazione, Franchi è sbottato contro Alfonso, dicendogli: “A me Mariavittoria ha sempre detto che il piccolo Napoleone non era il suo tipo fisicamente, anzi… Qui o ho dato fiducia alla persona sbagliata, o c’è qualcuno con troppo ego”. A favore di Mariavittoria è intervenuta anche Jessica Morlacchi, dicendo di ricordare che Alfonso facesse delle ‘pressioni’ a Mariavittoria, in merito al loro rapporto, ma che lei volesse stare con Tommaso. La bomba di Alfonso ha quindi avuto il risultato di scatenare uno scontro particolarmente acceso in diretta, finito con nulla di risolto.