L’ultimo gesto di Alfonso D’Apice al Grande Fratello sta facendo discutere dopo la diretta di giovedì 13 marzo 2025, in cui si è assistito alla clamorosa eliminazione di Stefania Orlando. L’opinionista, che all’inizio della puntata era stata protagonista di un confronto con Beatrice Luzzi, ha dovuto abbandonare la casa dopo essere stata in nomination con Chiara Cainelli e Helena Prestes. A lasciare a bocca aperta i fan, è stato però il gesto maleducato di Alfonso D’Apice una volta che la Orlando ha raggiunto lo studio di Mediaset per salutare il pubblico.

Grande Fratello, la mamma di Giglio lo gela su Yulia Bruschi: cos'ha detto/ Tradimento confermato?

Signorini ha annunciato l’arrivo di Stefania Orlando in studio, e tutti i concorrenti si sono alzati per salutare la concorrente del Grande Fratello, che sebbene abbia passato pochi mesi all’interno della casa è riuscita a lasciare il segno grazie al suo carattere deciso. Uno tra gli ex partecipanti del reality, però, non ha applaudito e non si è alzato al suo arrivo. Si tratta di Alfonso D’Apice, ex concorrente di Temptation Island e attualmente fidanzato con Chiara Cainelli, con la quale Stefania Orlando non andava di certo d’accordo. Per questo motivo, forse, non si è degnato di salutarla mostrando la sua antipatia davanti a tutti.

Stefania Orlando: "Pace con Lorenzo al GF? Mi sentivo in colpa"/ Signorini però lo incastra con dei video

Alfonso D’Apice non si alza per salutare Stefania Orlando eliminata: polemica sui social

“Nonostante si uscito proprio per questo atteggiamento non ha imparato. E c’è chi ha detto che era colpa del cortisone“, si legge su X a proposito del gesto maleducato di Alfonso D’Apice, il quale ha deciso di non salutare Stefania Orlando una volta che la concorrente ha fatto il suo ingresso in studio. E pensare che proprio per via di questi atteggiamenti, il ragazzo aveva dovuto abbandonare la casa dicendo addio al sogno di diventare finalista o di vincere il Grande Fratello. Niente da fare, Alfonso non ha imparato la lezione, nemmeno stavolta.