Alfonso D’Apice travolto dalle polemiche dopo i filmati dell’incidente: il duro sfogo social contro chi lo accusa di spettacolarizzare.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli hanno avuto un incidente mentre si trovavano insieme in vacanza a Las Vegas. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno condiviso con i fan quanto successo, postando anche un video. Peccato che un ondata di hater li ha sommersi di dure critiche per via del fatto di essersi esposti così tanto in un momento che secondo molti era da tenere privato. Ebbene, dopo la polemica Alfonso D’Apice è intervenuto replicando duramente contro i follower indignati per la sua condivisione.

La coppia, innamoratasi proprio alle ultime battute dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha raccontato la tragedia sfiorata durante una permanenza a Las Vegas. I due viaggiavano su un van che per via di una gomma bucata si è ribaltato su sè stesso mentre loro erano dentro. Per fortuna, sia Chiara Cainelli che Alfonso D’Apice non hanno riportato gravi ferite, solo una piccola contusione alla caviglia per l’imprenditore napoletano.

Alfonso D’Apice furioso sui social dopo l’incidente: “Siete degli sciacalli“

Alfonso D’Apice ha raccontato l’accaduto sui social, e nel video del racconto è scoppiato a piangere, ancora scosso dall’incidente. Il ragazzo ha spiegato che in quel momento il suo pensiero prioritario era Chiara, e appena è avvenuto tutto si è chiesto immediatamente come stesse la fidanzata. Alfonso si è liberato dal van spaccando un vetro e uscendo dal veicolo. Di certo il suo racconto ha sconvolto tanti fan della coppia, ma altri utenti si sono scagliati contro di lui dicendo che non era necessario condividere un evento così delicato.

Come accennavamo, Alfonso D’Apice è intervenuto in risposta a chi lo ha duramente criticato, scrivendo alcune storie su Instagram: “2025, purtroppo esistono ancora degli sciacalli che devono parlare delle cose degli altri senza un minimo di tatto o sensibilità per poi vantarsi delle visual”, ha detto l’ex gieffino, “Dovrebbero vergognarsi. Ricordo qualche mese fa quando ho avuto la rapina in casa, dissero che non era vero perché non avevo fatto il video. Vergognatevi”. Poi continua: “Abbiamo scampato la morte noi e altre 20 persone. È proprio grazie a quei video, alle foto e a tutto il materiale registrato da altri testimoni che ora potremmo essere tutelati in quanto legalità e sanità.”