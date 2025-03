Alfonso D’Apice, “storico” amico di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, ha cambiato idea su di lui dopo i recenti accadimenti all’interno del reality di Canale 5. Il cambio di rotta è avvenuto dopo un confronto in puntata, quando il modello milanese ha detto alcune cose che a quanto pare non hanno fatto piacere al fidanzato di Chiara Cainelli. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo. Durante le nomination di lunedì sera 3 marzo 2025 il pubblico ha assistito ad uno scontro a distanza tra Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato.

L’ex concorrente di Temptation Island ha ammesso per lo stupore di tutti di essersi profondamente ricreduto riguardo all’amico con cui aveva legato parecchio nella casa del Grande Fratello, ecco le sue parole: ““Io da fuori vedo tutto, ho tanta fiducia in Chiara ma ho cambiato anche la mia opinione in peggio su Lorenzo e mi dispiace di questo”. Lorenzo Spolverato è rimasto stupito sentendo le considerazioni del ragazzo e gli ha chiesto delucidazioni. Non solo, una volta andato in confessionale ha ribadito di non provare alcun sentimento per Chiara Cainelli e che per lei è soltanto un’amica.

Alfonso D’Apice, sfogo sui social dopo la puntata: “Mi fermo qui ma…”

Dopo il confronto avvenuto in diretta, Alfonso D’Apice ha continuato il suo sfogo sui social dicendo di aver sentito delle frasi totalmente ingiuste da parte di Lorenzo Spolverato nei suoi confronti, e soprattutto ha specificato di non aver mai parlato di gelosia. Anzi, la sua arrabbiatura è stata data dal fatto che Spolverato ha messo in dubbio Chiara per fare una clip, e secondo lui i veri amici non si mettono mai in mezzo per i video. ” Ps: potrei andare molto più nel dettaglio ma per adesso non ho voglia buonanotte!“, ha continuato il ragazzo, lasciando i fan a bocca aperta e pieni di domande.

Anche tra Shaila, Chiara e Mariavittoria continuano i malumori, soprattutto dopo che la Cainelli ha chiesto un confronto alla Minghetti e quest’ultima l’ha rifiutato. L’ex velina si è schierata con la fidanzata di Alfonso D’Apice, lamentando anche lei il fatto che Mavi non spende mai una parola buona nei suoi confronti. La fidanzata di Tommaso Franchi si trova attualmente al televoto e rischia di uscire insieme a Federico Chimirri, Mattia Fumagalli, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Cosa succederà nella prossima puntata? A breve scopriremo chi uscirà dal Grande Fratello!