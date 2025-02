Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e piano piano si arriverà alla fine fissata per fine marzo. Dopo non si sa ancora cosa il palinsesto di Canale5 offrirà ai suoi spettatori ansiosi di novità. Uno dei concorrenti che più ha fatto parlare di sé almeno all’inizio è Alfonso D’Apice soprattutto per la sua fine della storia con Federica Petagna avvenuta dopo la conclusione di Temptation Island.

Ma non si può vivere solo d’amore verso una ex o verso una nuova persona su cui versare l’acqua del proprio cuore perché nella vita di Alfonso c’è un grande spazio per i genitori anche se il padre lo ha perso mentre la mamma è ancora oggi è una figura fondamentale nella sua vita.

Chi sono i genitori di Alfonso D’Apice? Il papà morto è un dolore immenso per lui

Nella casa del Grande Fratello il concorrente Alfonso D’Apice ha avuto modo di parlare della morte del padre Marco quando aveva solamente dodici anni. E com’è successa questa disgrazia incommensurabile? La notte di Capodanno, il papà aveva solo 39 anni quando è stato colpito da un colpo di pistola vacante. Non si è mai saputo nulla del responsabile che ha reso un bambino orfano di padre. A distanza di pochi mesi è morto il nonno per cui provava un grande affetto.

Alfonso D’Apice vuole mantenere viva la memoria di suo padre ed è per questo che ne parla spesso. Vivevano come in simbiosi, erano sempre insieme, ma non si può dimenticare l’amore che lui prova per la mamma Maria che è anche andata a fargli una sorpresa nella casa più spiata d’Italia ricordando insieme l’uomo che è scomparso da giovane e come sono riusciti a sopravvivere e a superare questo dolore. Intanto nella puntata di stasera del Grande Fratello si potrebbe parlare della battuta di Alfonso che ha scandalizzato il web.