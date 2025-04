Volevano godersi la quiete, la quotidianità lontani dalla luce dei riflettori; Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, hanno invece vissuto quest’oggi un’esperienza terribile e raccontata proprio dal ragazzo campano sui social. Erano insieme a casa della ragazza, a Trento, quando ad un certo punto due ladri sarebbero entrati nell’abitazione della giovane; colluttazione, oggetti e beni personali rubati, è successo di tutto a casa di Chiara Cainelli e tra le parole del fidanzato, Alfonso D’Apice, emerge la tensione e paura vissuta.

Beatrice Luzzi rincara la dose su Lorenzo Spolverato: “Infantile”/ “Shaila e Helena sono predatrici”

“Avrete notato un po’ di assenza in queste ore perchè è accaduto un fatto spiacevole; siamo a casa di Chiara, eravamo in due bagni diversi, lei uscendo ha trovato due ladri in casa”. Inizia così Alfonso D’Apice in un video pubblicato su Instagram raccontando appunto dei terribili momenti vissuti quest’oggi alle prese con due ladri. L’ex concorrente ha poi aggiunto ulteriori dettagli alla vicenda. “Erano due ragazze che hanno subito provato a scappare, io sono uscito praticamente nuda dalla doccia; Chiara è stata aggredita dopo essere riuscita a bloccarle tra le scale. Poi sono arrivato io, c’è stata un po’ di colluttazione…”.

Shaila Gatta rompe il silenzio dopo il Grande Fratello/ "Lorenzo Spolverato? Ho deciso con la mia testa"

Alfonso D’Apice e i ladri a casa di Chiara Cainelli: “Erano 2 donne; una siamo riuscita a bloccarla, l’altra è scappata…”

Insomma, una giornata più che frenetica per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli che si sarebbe conclusa con la cattura di una delle donne entrate in casa mentre l’altra sarebbe riuscita a fuggire. Inoltre, diversi oggetti personali sarebbero rimasti tra le mani dei ladri con rammarico dei due ex concorrenti del Grande Fratello. “Abbiamo provato a bloccarle nuovamente perchè hanno tentato per una seconda volta di scappare, Chiara è stata anche spinta ed è caduta per le scale. Alla fine una delle due è riuscita ad andare via, l’altra l’ho bloccata io; sono arrivati i carabinieri e hanno preso anche l’altra ragazza”. Alfonso D’Apice, a proposito delle cose rubate, ha spiegato: “Noi siamo rientrati in casa per vedere cosa hanno portato via; hanno preso la collana con il nome di mio padre, il portafogli di Chiara con tutti i documenti”.