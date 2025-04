Shaila Gatta influenzata da Alfonso D’Apice? Cos’è successo

Alfonso D’Apice ha influenzato Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato? Si proceda con ordine. La rottura tra Shaila e Lorenzo ha catalizzato l’attenzione degli spettatori del Grande Fratello. Nonostante la vittoria di Jessica Morlacchi, oggi non si fa che parlare del colpo di scena firmato dall’ex velina che, dopo sei mesi e mezzo di dichiarazioni d’amore e polemiche, ha lasciato inaspettatamente Lorenzo in diretta. Solo una settimana fa, la ballerina aveva abbandonato la Casa dicendo di amare il modello e di voler provare a far funzionare la loro storia lontano dalle telecamere. A distanza di pochi giorni, però, Shaila ha sviluppato un rancore inatteso nei confronti di Spolverato, accusandolo di averla solo manipolata e pentendosi di essere rimasta così a lungo in una storia tossica.

In realtà, nel corso di questa sua prima settimana di “libertà”, si erano giù diffusi i primi rumors riguardo una sua presunta crisi sentimentale. L’ex allieva di Amici, infatti, non l’aveva seguito su Instagram e aveva eliminato tutti i post con lui. Da lì, erano emerse molte indiscrezioni su un cambio di rotta di Shaila, che si è poi concretizzato ieri sera durante la finale. Una scelta la sua che ha attirato non poche polemiche, con molti utenti che l’hanno accusata di non aver mai amato Lorenzo e di averlo lasciato solo per “ripulirsi l’immagine“.

Dopo essere stata eliminata in semifinale, Shaila Gatta era rimasta in silenzio, lasciando solo dei rebus insoliti sul suo canale Instagram. Tra i suoi ex coinquilini, poi, aveva deciso di seguirne solo uno: Alfonso D’Apice. Una scelta insolita, considerando che proprio lui, poche settimane fa, aveva avuto un confronto con Lorenzo Spolverato accusandolo di aver usato la fidanzata Chiara Cainelli per creare delle dinamiche e definendolo un giocatore. Durante la finale, dopo aver lasciato in diretta Lorenzo, Shaila si è seduta in studio proprio vicino ad Alfonso, che sembra averla consolata dopo essere stata fischiata dal pubblico in studio.

Non solo, Alfonso non ha potuto trattenere una reazione stizzita quando ha visto Chiara elogiare Lorenzo in diretta, arrivando persino ad augurargli la vittoria. Ebbene, pare che tutte queste mosse non siano del tutto coincidenze. Stando al racconto di alcuni fan, anche D’Apice avrebbe contribuito a far “rinsavire” Shaila, mettendola in guardia da Lorenzo insieme alla sua migliore amica Federica. Addirittura, c’è chi ha sentito l’ex gieffino e l’amica di Shaila parlare male di Lorenzo fuori dagli studi del GF prima della finale.

Ovviamente, bisogna sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni fatte circolare dei fan. Difatti, non c’è nessuna conferma riguardo una presunta conversazione tra Alfonso D’Apice e la migliore amica di Shaila ai danni di Lorenzo Spolverato. Tuttavia, è doveroso far notare che, tra gli ex concorrenti della Casa, Alfonso è proprio uno dei pochi che la ballerina ha deciso di seguire su Instagram. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, Shaila avrebbe deciso di lasciare definitivamente Lorenzo dopo l’ultima cena dei finalisti, durante la quale lui e Chiara si sono scambiati parole molte affettuose.

Addirittura, Chiara è anche scoppiata a piangere dopo aver sentito la dedica di Spolverato, scatenando la presunta gelosia sia di Alfonso che di Shaila. “Dicono molti anche per via di Chiara che si è ingelosita sabato sera perché prima di quel momento non voleva lasciarlo”, ha scritto un utente a Deianira. “Ora che si è tolta il ‘problemino’, via libera”, ha risposto l’esperta di gossip, insinuando un presunto interesse da parte di Chiara per Lorenzo. In effetti, sono in tanti a pensare che, in realtà, alla Cainelli piaccia Spolverato e che, senza Shaila, potrebbe addirittura lasciare Alfonso per lui.