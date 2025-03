Si sono finalmente confrontati Chiara Cainelli e il fidanzato Alfonso D’Apice, che durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 6 marzo 2025 hanno chiarito alcuni punti di ciò che è uscito negli ultimi giorni. Tutto è successo appena dopo il confronto tra Lorenzo Spolverato e l’imprenditore napoletano. I due, al centro dello studio, hanno parlato delle dinamiche di questi giorni in particolare dell’accusa a Shaila Gatta di essere gelosa della concorrente trentina. Non solo, Alfonso D’Apice ha anche pregato Lorenzo di tenere fuori la sua fidanzata dalle situazioni che potrebbero compromettere la sua immagine fuori dal reality.

A quel punto, Signorini ha permesso ai due fidanzati di parlarsi in un faccia a faccia tramite lo schermo e dopo un iniziale imbarazzo, sono stati chiariti alcuni punti in sospeso. La Cainelli ha commosso tutti confessando che Alfonso D’Apice le manca tantissimo, scusandosi poi per la sua amicizia con Lorenzo Spolverato che sembra essere incredibilmente profonda e piena di complicità. A finire al centro delle polemiche è stata infatti una scena in cui i due, nella notte fonda, si trovavano insieme a giocare con il phon.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, il monito e la frase equivoca

Alfonso D’Apice ammette di non essere affatto geloso di Chiara Cainelli e di quanto sta succedendo tra lei e Lorenzo Spolverato. Anzi, è sicuro che i due siano solo amici ed è tranquillo sulla fedeltà della sua fidanzata. Eppure, l’ha avvisa di stare attenta a non venire coinvolta nelle dinamiche del modello milanese e di Shaila Gatta, preoccupato di quello che potrebbe pensare il pubblico del Grande Fratello che li segue ogni giorno. “Io ti guardo sempre“, ha detto Alfonso D’Apice a Chiara Cainelli, creando un piccolo equivoco e risultando falsamente possessivo. I due si sono poi salutati con tanto amore, risultando ancora oggi una delle coppie più amate di questa edizione del reality.