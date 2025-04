Alfonso D’Apice lancia una stoccata ai suoi ex coinquilini? Facciamo chiarezza. Ieri, mercoledì 16 aprile, l’ex gieffino ha fatto una diretta Instagram insieme alla fidanzata Chiara Cainelli, che lo ha raggiunto a Napoli per passare le festività di Pasqua insieme. I due hanno risposto alle domande dei fan e, a quanto pare, Alfonso ha anche colto l’occasione per stuzzicare alcuni dei suoi ex compagni d’avventura al Grande Fratello. Com’è noto, Alfonso ha dei conti in sospeso con diversi ex concorrenti, tra cui Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Proprio a causa dei suoi disguidi con Helena, pare si sia interrotto anche il legame con Javier Martinez, suo grande amico nella Casa. A tal proposito, durante la live, Alfonso si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha provocato una nuova polemica tra i fandom del GF. “Io e Chiara siamo contenti che volete condividere con noi la nostra vita, ma all’inizio ci siamo presi un po’ di tempo per noi, cosa che ci è venuta in automatico. Secondo me chi fa il contrario, è perché tra di loro non stanno bene. Noi stiamo benissimo, quindi non abbiamo bisogno di fare la storia o il TikTok”, ha detto.

Alfonso D’Apice provoca i suoi ex coinquilini del Grande Fratello? Cos’ha detto

Le parole di Alfonso D’Apice non sono passate inosservate, scatenando il caos sul web. Difatti, in tanti hanno subito pensato ad una possibile frecciatina nei confronti di Helena Prestes e Javier Martinez, dato che i due sono molto attivi sui social e, solo alcune ore prima, avevano pubblicato proprio un TikTok insieme. Alcuni hanno ipotizzato anche ad un riferimento a Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, ai quali ha già lanciato una frecciatina pochi giorni fa con un like sospetto. Ad ogni modo, nel corso della diretta, Alfonso ha poi voluto spendere belle parole per le coppie della Casa, augurando a tutti loro il meglio.

Anche in questo caso, però, ha attirato delle critiche, questa volta da parte dei fan degli “Shailenzo“. Difatti, mentre elencava le coppie del GF, ha detto sorridendo: “Io voglio il bene di tutti. Helena e Javier come le altre coppie… Mariavittoria e Tommaso, Shaila e … vabbè Shaila e Lorenzo non più”. Il commento del napoletano ha scatenato l’ira dei fan dell’ex coppia, perché, secondo alcuni rumors, Alfonso avrebbe consigliato insistentemente a Shaila di lasciare Lorenzo, arrivando poi a chiedere alla fidanzata Chiara di non seguirlo su Instagram.