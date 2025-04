Si riaccende la rivalità tra Alfonso D’Apice e Helena Prestes dopo il Grande Fratello. Chi ha seguito l’ultima edizione ricorderà che i due gieffini, pur avendo in comune l’affetto per Javier Martinez, hanno avuto più di uno scontro e le cose non sono migliorate una volta finito il reality. Motivo per il quale le ultime affermazioni social fatte dal campano hanno subito fatto pensare ad una stoccata alla modella brasiliana (e, di riflesso, anche a Javier).

Alfonso ha infatti deciso di rispondere alle domande di alcuni fan che hanno chiesto come mai lui e la fidanzata Chiara Cainelli si mostrassero poco insieme sui social. Pur dicendosi contento dell’attenzione che i fan hanno nei loro riguardi, l’ex gieffino ha dichiarato di non averne bisogno. Alfonso, però, ha fatto ancora di più, lanciando quella che molti hanno ritenuto essere una stoccata a Helena e Javier: “Noi stiamo benissimo quindi non abbiamo bisogno di fare la storia, il video, i TikTok. Stiamo troppo bene.”

Helena Preste e Alfonso D’Apice, botta e risposta social dopo il Grande Fratello

Chi segue Helena e Javier sa, infatti, che i due sono molto presenti sui social e si mostrano spesso in video e immagini. E, probabilmente, quello che molti utenti del web hanno visto è ciò che la stessa Prestes ha notato, al punto tale da replicare alle parole di Alfonso. “Ci tengo a confermare che ho sempre fatto TikTok ho sempre fatto storie e mi piace un sacco condividere scherzare quei video se tutto. A chi pensa che a un bisogno solito ringrazio perché mi fai sempre fare una risata”, ha scritto infatti Helena. Parole alle quali è seguita la risposta di Alfonso, che ha tenuto a precisare che le sue parole non erano rivolte a Helena ma erano un discorso “in generale”, senza un particolare destinatario. Non tutti i fan, però, credono alle sue parole.