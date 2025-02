Sta già finendo la relazione tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice? I due hanno avuto un confronto tutt’altro che felice, e le parole della ragazza hanno mandato in panico i fan. “Ti vedo lontano“, ha detto Chiara al fidanzato mentre si trovava con lui sul divano. Il napoletano, con gli occhi bassi e pensierosi ha risposto di essere frenato da tante cose che erano fuori dalla sua abitudine. “Magari tu hai paura di soffrire e devi metabolizzare, ma ho paura che tu sia distante anche perchè ho delle opinioni diverse dalle tue” ha continuato Chiara Cainelli.

“Io non ti ho mai mentito“, ha proseguito Alfonso D’Apice, confessando di essere stato male per la sua storia passata, che di certo non può dimenticare dall’oggi al domani. In ogni caso ha detto di essere sempre sincero, ma Chiara Cainelli ha dei dubbi sul fatto che lui sia pronto ad avere una relazione: “Non capisco queste cose se tu non me le chiarisci bene, mi viene da pensare che tu non sia ancora pronto, capito?“. La ragazza continua dicendo di volersi fidare di lui e così facendo accantonerebbe questa paura.

“Nella mia vita ho fatto tante cose belle, e le ho fatte con quella persona (si riferisce a Federica Petagna, ndr)”, dice Alfonso D’Apice, che sottolinea il fatto di essere oggi in questo contesto al Grande Fratello e che sta costruendo ricordi con lei. Per lui gli abbracci con lei stanno diventando i più belli della giornata. Chiara Cainelli si commuove e ammette di esserci rimasta male perchè si è accorta che a lui ci tiene e che lui sta diventando sempre più importante per lei.

“Ho pieno rispetto del tuo passato, non mi dà fastidio“, spiega Chiara, mentre Alfonso D’Apice la consola, ammettendo che quei ricordi non sono ripensamenti, ma che vuole superare quella fase della sua vita e andare avanti. “Anche se esiste ancora quella cosa dentro di me che non ho superato, non la rimpiango“. I due si sono poi baciati, rassicurati l’uno dell’amore dell’altra. Continuerà al meglio la loro storia? Ai posteri l’ardua sentenza!