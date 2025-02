Piccoli dissidi ma che potrebbero ampliarsi con il passare del tempo; non è proprio dei migliori il momento tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli: ‘colpa’ della nomination fatta dalla ragazza nei confronti di Javier Martinez, grande amico del campano. I due hanno avuto modo di confrontarsi – come testimoniato da una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2024 – e l’impressione è che presto le ruggini in sospeso potrebbero tornare nuovamente a galla.

Il confronto tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si è svolto con toni bassi, senza parole forti o taglienti; eppure, qualcosa sembra iniziare a scricchiolare nel rapporto tra i due. ‘Pomo della discordia’ la nomination ai danni di Javier Martinez, un gesto che il concorrente non sembra aver digerito e che non considera farina del sacco della giovane. “Per me possiamo parlare di altro ma tu vuoi invece parlare sempre male di Javier, io non posso”. Queste le parole di Alfonso in risposta ad una sottile ‘accusa’ della Cainelli: “Tu non fai mai squadra con me…”.

Alfonso D’Apice ‘ammonisce’ Chiara Cainelli al Grande Fratello 2024: “Non mi piacciono le persone che…”

Sono le fazioni il motivo del contendere, un argomento che sembra alimentare un certo nervosismo in Alfonso D’Apice: “Penso che tu debba iniziare a pensare con la tua testa, cosa che non stai facendo… Non cambio idea su di te ma non mi piacciono le persone che si schierano troppo e che non cambiano idea”. A tal proposito diventa più piccata la replica di Chiara Cainelli: “Ma perchè, devo qualcosa a te o Javier?”.

Nel tentativo di mettere all’angolo le ruggini, Chiara Cainelli ha poi cercato – sempre nella clip pubblicata dal Grande Fratello 2024 – di chiarire il suo punto di vista ad Alfonso D’Apice forse anche per scongiurare eventuali nuove discussioni sulle stesse tematiche. “Voglio che tu capisca anche la mia posizione; non ci sei stato in questi giorni e io avrei preferito parlare delle nostre cose. Mi sono sentita sola e magari mi sono avvicinata ad altre persone; forse ho anche esagerato e per questo chiedo scusa, ho detto cose che non penso…”.

