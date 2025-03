Javier Martinez dubita di Chiara Cainelli al Grande Fratello: “Non è sincera con Alfonso“

Al Grande Fratello, nella puntata di questa sera, è arrivato un confronto a distanza tra Javier Martinez e Alfonso D’Apice: grandi amici all’interno della Casa, si ritrovano questa volta a chiarire alcune incomprensioni legate alla figura di Chiara Cainelli. Il pallavolista argentino ha infatti speso diverse critiche nei confronti della coinquilina, ponendo dubbi sul reale sentimento che proverebbe per Alfonso: “L’atteggiamento che ha lei mi ha portato a non fidarmi di quello che lei prova nei suoi confronti. Non credo che lei non provi niente, lei è sicuramente presa da lui, ma la bilancia è completamente dalla parte di Alfonso“.

Javier Martinez attacca Chiara al Grande Fratello/ "Non è sincera con Alfonso D'Apice"

Javier Martinez spiega il suo punto di vista su Chiara, secondo cui “l’amicizia che ha nei confronti di Lorenzo è vera. Secondo me lei non è sincera con Alfonso“. La Cainelli a quel punto sbotta, accusandolo di non sapere nulla della love story con Alfonso e di non essersi mai interessato ai reali sentimenti del suo amico: “Credo ti sia già risposto da solo: tu hai detto che non ci hai mai vissuti, non hai mai parlato con Alfonso di me, perché di base del tuo amico non te ne fregava. Altrimenti gli avresti chiesto cosa stesse provando“.

“Helena Prestes e Javier Martinez, basta con questi attori!”/ Davide Maggio a Pomeriggio 5 smonta la coppia

Alfonso D’Apice “bacchetta” Javier: “Offese pesanti verso Chiara“

Dopo il battibecco in salone tra Javier Martinez e Chiara Cainelli, l’attenzione si sposta sullo studio del Grande Fratello, dove Alfonso D’Apice ha qualcosa da dire al suo amico. Pur ribadendo l’affetto nei suoi confronti, si dice deluso da alcune dichiarazioni che avrebbe fatto nei confronti della sua fidanzata Chiara: “Mi dispiace sentire queste cose da lui, gli sono tanto affezionato. Io rispetto la tua opinione, ma credo molto nel rapporto mio con Chiara e credo molto in lei“.

Javier Martinez vuole fare un trio con Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello?/ "Magari..."

Alfonso lo invita sì ad essere libero di pensare di Chiara quel che vuole, ma di non eccedere nelle offese: “Anche io spesso ho parlato male di Helena, quindi non dico di non farlo di Chiara, resta la tua opinione e la rispetto. Però ho sentito alcune offese un po’ pesanti: capisci che da amico tuo e fidanzato di Chiara, queste cose mi fanno un po’ male. Poi il bene non cambia“. Javier però cerca di smarcarsi da questa accusa: “Non ho mai mancato di rispetto a Chiara“. D’Apice però ne è convinto: “No Javi, altre cose, anche peggio. Ma so quanto sei elegante e continua ad esserlo“.