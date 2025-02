Momento di confronto al Grande Fratello tra Alfonso D’Apice e Amanda Lecciso. Il concorrente ha espresso dei dubbi sul comportamento di Stefania Orlando, non mandandole a dire. Secondo l’ex Temptation Island, infatti, Stefania “critica delle cose senza analizzare quello che fa lei”. Secondo D’Apice, infatti, la coinquilina avrebbe sbagliato le sue parole nei confronti di Chiara. Delle critiche che non sono affatto piaciute ad Alfonso, il suo fidanzato, che parlando con Amanda ha sottolineato che Stefania dovrebbe prima assicurarsi la veridicità delle cose che commenta. Nel dettaglio, si parlava di un presunto interesse ancora vivo di Chiara nei confronti di Javier.

Clara sexy in paillettes d'oro a Sanremo 2025/ Social la incoronano: "Sembra una dea"

Amanda Lecciso, rispondendo alle parole dell’amico, ha sottolineato come fosse sembrato troppo agitato, non facendo una bella impressione in puntata. Il concorrente ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando però: “Ero agitatissimo perché mi ha toccato alcuni punti proprio brutti”. Per questo Amanda ha continuato suggerendo ad Alfonso di non prendere necessariamente le difese della sua fidanzata, che è in grado di replicare da sola e difendersi. Ha inoltre spiegato ad Alfonso che secondo lei, Chiara è stata poco rispettosa nei confronti di Stefania Orlando, vista la differenza di età tra loro.

Helena Prestes ancora nel mirino del 'branco' al Grande Fratello/ Influenzano Zeudi Di Palma contro di lei

Alfonso D’Apice contro Stefania Orlando. E Amanda la difende

Durante il confronto con Amanda Lecciso, Alfonso D’Apice ancora ha ribadito che prima di esprimere un giudizio, andrebbe conosciuta la persona, spiegando che lui fa così. Amanda, ancora, ha sottolineato che le parole di Chiara potrebbero aver ferito Stefania Orlando nell’orgoglio, sentendosi toccata. Si è detto d’accordo Alfonso, pur rimanendo fermo sulle sue idee. Prima dello sfogo di Alfonso, c’era stato un duro litigio tra Stefania e Chiara Cainelli: la seconda aveva dato della falsa alla prima. Il tutto, però, era nato dal commento di Stefania che crede che Chiara ci sia rimasta male per come siano andate le cose con Javier.