La lite scoppiata tra Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli ha acceso non poche polemiche sia dentro che fuori la Casa. La cantante ha definito l’ex volto di Uomini e Donne una “profumeria”, termine che ha scatenato il caos tra gli altri concorrenti e il pubblico. Visibilmente provata, Chiara ha cercato in tutti i modi di respingere ogni accusa ed è stata difesa dal fidanzato Alfonso D’Apice. Indignato per il trattamento riservato alla sua compagna, ha accusato Jessica di essere molto cattiva e la frase che ha molto discutere sia in studio che sui social è stata: “Ne risponderai davanti a Dio”.

Alfonso D’Apice: sfogo dopo scontro al Grande Fratello e la difesa per Chiara

Terminata la puntata, Alfonso D’Apice ha deciso di sfogarsi sul suo profilo Instagram. Nel post in questione ha espresso il suo disappunto sottolineando come se le parole di Jessica Morlacchi contro Chiara le avesse detto lui, la vicenda avrebbe preso una brutta piega. Alfonso ha chiesto ai suoi followers di riflettere attentamente sulla questione e su quanto accaduto. Poi ha continuato: “Si ha da dire sulla mia risposta ‘Ne risponderai a Dio’. Questa sarebbe una frase grave?” Il suo intervento non si è fermato qui: ha ribadito il suo ruolo di protettore nei confronti delle persone che ama, dichiarando che continuerà a difendere Chiara, indipendentemente dalle critiche.

Chiara e Alfonso non convincono come coppia: il pensiero di Javier Martinez

Nonostante le sue difese pubbliche e in diretta al Grande Fratello, i fidanzati Chiara e Alfonso sembrano non convincere del tutto alcuni concorrenti. Tra questi vi è Javier Martinez che ha dichiarato senza peli sulla lingua che la coppia durerà poco più di un mese e che non ritiene siano in grado di resistere alla quotidianità fuori dal reality show. D’Apice è rimasto deluso dalle parole dell’amico, ma il pallavolista ha cercato di giustificarsi sostenendo di avere espresso una sensazione personale.