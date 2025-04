E’ ufficialmente terminata l’avventura del Grande Fratello 2024-2025; sei mesi sono ovviamente tanti, un arco temporale che è stato terreno prolifico per liti, amori, colpi di scena e racconti inediti e toccanti. Proprio a proposito della cronaca rosa, una volta spenti i riflettori sulla Casa più spiata d’Italia cresce inevitabilmente la curiosità degli appassionati. Come proseguono le liaison nate nel reality? Nel corso della finale abbiamo appreso della rottura definitiva tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dell’amore sempre crescente tra Helena Prestes e Javier Martinez e discorso simile per Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Ma c’è una coppia particolarmente discussa, che molti hanno addirittura provato a confutare, che attira forse ancor più attenzione e unisce gli appassionati intorno ad un interrogativo: Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli stanno ancora insieme dopo il Grande Fratello?

Come anticipato, il rapporto tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli non è stato e non è immune ai dubbi del web e non solo. Anche in Casa qualcuno aveva alluso alla vita breve della liaison una volta conclusa l’esperienza al Grande Fratello, come ad esempio Javier Martinez. Dal canto loro, non hanno fatto altro che replicare unicamente celebrando l’amore, l’importanza del loro rapporto e dei sentimenti costruiti nel corso dell’esperienza condivisa nel reality.

Ora, che le luci sulla Casa più spiata d’Italia si sono spente, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli stanno ancora insieme dopo il Grande Fratello? La risposta è sì, avvalorata da una foto pubblicata di recente – come riporta Il Vicolo delle News – proprio dal ragazzo campano e che lascia intendere anche un particolare aggiuntivo. Due mani intrecciate su quello che sembra essere il lenzuolo di un letto. Insomma; per la coppia potrebbe esserci stata una notte di passione, ennesima risposta a chi non credeva ad un futuro roseo per il loro amore.