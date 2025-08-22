Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, hanno vissuto momenti di grande preoccupazione in America: ecco cos'è accaduto alla coppia del Grande Fratello

Momenti di grande preoccupazione quelli che hanno vissuto nelle ultime ore Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. La coppia, nata nella Casa del Grande Fratello, è stata vittima di una brutta disavventura e, per di più, dall’altra parte del mondo. È stata la coppia stessa a raccontare l’accaduto, svelando di essere anche finiti nel mirino della polizia. Ma andiamo per ordine.

Alfonso e Chiara sono partiti nelle vesti di travel blogger verso gli Stati Uniti d’America. Qui, hanno fatto prima scalo a Chicago, città dove poi sono rimasti bloccati quando D’Apice ha scoperto di aver perso il passaporto. Questo ha reso impossibile per la coppia continuare il viaggio. I due sono rimasti, infatti, bloccati in aeroporto, temendo di dover rinunciare al loro viaggio (che doveva proseguire fino a Los Angeles), e dunque di dover rientrare forzatamente in Italia.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli trattenuti dalla polizia americana: disavventura per la coppia del Grande Fratello

Chiara e Alfonso sono stati trattenuti per ore dalla polizia, che ha controllato i documenti della coppia, cercando di risolvere la questione, che si è risolta con la consegna di un visto per stare in America ad Alfonso D’Apice, pagato dall’ex gieffino 700 euro. Un aiuto grazie al quale la coppia ha potuto prendere un nuovo aereo che li ha quindi trasportati alla loro meta finale, Los Angeles, città dalla quale arriveranno presto i prossimi aggiornamenti dei volti noti. Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si sono mostrati finalmente sollevati dopo questa disavventura che li ha portati a temere il peggio. Ora sono determinati a vivere questo viaggio dei loro sogni.

