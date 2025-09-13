Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli pronti a fare il passo della convivenza dopo il Grande fratello.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello e aver cominciato la relazione sotto i riflettori, conclusa l’avventura nel reality, sono diventati inseparabili. Pur vivendo in due città diverse, stanno sempre insieme e Chiara trascorre tantissimo tempo a Napoli. La coppia ha così trascorso la prima estate insieme e, recentemente, si è anche concessa un viaggio negli Stati Uniti dove hanno avuto un bruttissimo incidente come hanno raccontato sui social scatenando la reazione degli haters a cui Alfonso ha risposto.

Tornati in Italia e superata la paura, Chiara e Alfonso sarebbero pronti a compiere un passo importante per la loro storia d’amore. A lanciare qualche segnale in tal senso è stata la stessa Chiara che condivide diversi contenuti sui social per la gioia dei fan.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli: prove di convivenza

Dopo aver fatto le prove della convivenza nella casa del Grande Fratello e aver vissuto i primi mesi tra Napoli e Trento, la coppia potrebbe ufficialmente andare a convivere. A scatenare i rumors è stata la stessa Chiara che, nelle scorse ore, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato un breve video in cui dice: “Oggi sono andata da IKEA a cercare qualcosina per la casetta a Napoli”.

La casa potrebbe essere quella in cui viveva Alfonso prima di entrare nella casa del Grande Fratello e che ora potrebbe essersi trasformata nel nido d’amore della coppia. Quelle delle Cainelli, però, sono prove che sottolineano come il rapporto di coppia proceda a gonfie vele e non è da escludere, dunque, che Chiara possa trasferirsi definitivamente a Napoli.