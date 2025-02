Alfonso D’Apice e la confessione su Chiara Cainelli

Dopo l’incontro di ieri sera con la mamma di Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice ha iniziato a concentrarsi sulla sua nuova relazione con la compagna di gioco. Il giovane campano, che nei mesi scorsi abbiamo visto a Temptation Island mettere in gioco la sua storia con Federica Petagna, ha ricominciato dal punto di vista sentimentale, intraprendendo una relazione con la bella modella di origini boliviane, che ieri sera al Grande Fratello ha avuto la possibilità di riabbracciare la madre in un momento dall’elevato tasso emotivo.

Tuttavia, dopo l’incontro avvenuto in puntata, Alfonso D’Apice ha raccontato di essersi sentito in difficoltò, o ameno di aver vissuto delle sensazioni molto particolari dopo l’incontro, allo stesso tempo si è: “Non volevo iniziare una relazione subito”, ha confessato il gieffino ammettendo di sentirsi spiazzato dall’accelerazione del legame con Chiara Cainelli. “L’unica mamma che ho conosciuto è stata quella di Federica” ha rivelato.

Alfonso D’Apice frena con Chiara Cainelli? Come stanno le cose

Dopo le affermazioni dell’ex partecipante di Temptation Island, sui social hanno iniziato a mormorare, spaventati dal fatto che Alfonso D’Apice possa decidere di rallentare il suo rapporto con Chiara Cainelli nella casa del Grande Fratello. L’ex fidanzato di Federica Petagna non ha detto niente in tal senso, e Javier Martinez ha cercato di tranquillizzarlo sul fatto che questi momenti possono capitare: “Questi sono momenti che sei obbligato ad attraversare. Non stai facendo un torto a nessuno” le parole del pallavolista argentino.

Riguardo al rapporto con la bella Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice ha poi rivelato di essere ormai consapevole di aver imboccato una nuova strada dopo la fine della storia con Federica Petagna: “Con Chiara è tutto bellissimo qui dentro, ma questa cosa mi fa tornare lucido e mi fa pensare che sto ricominciando” le parole del concorrente del Grande Fratello in una chiacchierata con Javier.