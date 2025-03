Ogni edizione del Grande Fratello mette sotto lo stesso tetto personalità diverse, spesso agli antipodi, altre volte destinate ad incontrarsi. Anche quest’anno l’aria di primavera si è fatta sentire nella Casa più spiata d’Italia e, senza farsi mancare anche i ‘divorzi’, spicca in particolare la coppia formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Una liaison nata dopo circostanze particolari; il campano – reduce da Temptation Island – sembrava intenzionato a prendere parte al reality per recuperare il rapporto con l’ex fidanzata, Federica Petagna. La realtà dei fatti però ha avuto un esito diverso, con tanto di sofferenza da parte di Alfonso D’Apice. Le notti hanno portato consiglio, perchè dopo lunghe settimane al Grande Fratello il concorrente sembra essere riuscito ad andare oltre quell’amore concluso, tanto da legarsi ad una nuova fiamma: Chiara Cainelli.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si lasciano dopo il Grande Fratello? L’interrogativo sembra quasi voler ‘gufare’ sulla coppia, ma in realtà è quanto mai in voga osservando i dibattiti sui social. Nel mondo del web e tra i fan del reality c’è sempre chi opta per il beneficio del dubbio e, date esperienze pregresse, ci va con i piedi di piombo quando si tratta di coppie nate sotto la luce dei riflettori. A dispetto delle parole al miele reciproche: “Mi sto innamorando di te” – affermava qualche settimana fa Chiara Cainelli – più di un dubbio agita l’opinione del web e non solo.

In molti ricorderanno la ‘sentenza’ di Javier Martinez rifilata a Chiara Cainelli qualche puntata fa: “Tempo che finisce il Grande Fratello e lascerai Alfonso”, più o meno questo il pensiero dell’argentino, che in realtà sganciò la frecciatina in maniera anche più diretta e colorita: “Gli darai un calcio…”. La reazione della ragazza fu furente, così come quella di Alfonso D’Apice che palesò il suo dissenso rispetto al parere del suo migliore amico nel reality.

Ma non solo Javier Martinez, anche il web si interroga su se Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si lasciano dopo il Grande Fratello. E’ giusto sottolineare che sussistono pareri neutri, così come chi tifa per la coppia; spiccano però i pareri contrari e soprattutto quelli allusivi in relazione al destino della liaison. “Ma c’è ancora chi crede alla coppia Chiara-Alfonso?”, scrive un utente su X. E ancora: “Chiara ha pianto più per Lorenzo che per Alfonso…”, insomma, tra ironie e frecciatine non sono pochi coloro che puntano sul naufragio della relazione tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice: “Non durano nemmeno un mese”.

