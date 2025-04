Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, la storia prosegue

Anche dopo l’avventura al Grande Fratello, la relazione tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sembra proseguire senza particolari intoppi. I due ex gieffini, che nella casa più spiata d’Italia si sono conosciuti e innamorati, stanno vivendo una fase felice della loro relazione, con tanto affetto da parte dei fan, lo stesso Alfonso D’Apice ha voluto ringraziare i suoi sostenitori nelle ultime ore, dopo aver raccolto tanti complimenti da parte dei fan in seguito all’esperienza nel programma.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 aprile 2025/ Nadia assente, Isabella chiude con Diego

E sui social Alfonso D’Apice si è espresso, ringraziando tutti: “Grazie a tutti per le tante domande e per l’affetto che mi avete mostrato in queste ore” ha detto l’ex gieffino ringraziando anche per l’affetto rivolto a Chiara Cainelli, con la quale sta vivendo una storia davvero importante dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini. Per tutti coloro che dunque nutrivano dubbi nei loro confronti, è tempo di ingoiare amaro.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 14-20 aprile 2025/ Bilancia cresce, Scorpione attento

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli derubati, la disavventura vissuta

Dopo l’avventura al Grande Fratello, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli hanno fatto i conti con un’avventura a dir poco spiacevole. Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli si sono espressi sui social, raccontando la disavventura vissuta, infatti i due ex gieffini sono stati derubati e l’ex fidanzato di Federica Petagna ha raccontato così nei dettagli l’accaduto con le malviventi:

“Hanno provato a scappare, Chiara le ha inseguite urlando. Sono uscito dalla doccia, Chiara è riuscita a bloccarle per le scale ma l’hanno aggredita. Nel frattempo sono arrivato io, c’è stato casino, colluttazioni. Abbiamo provato a fermarle. All’inizio siamo riusciti a bloccarle, loro provavano a scappare e hanno spinto Chiara per le scale” le parole di Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli su quanto accaduto pochi giorni dopo il gong finale del programma Mediaset. Insieme però i due sono riusciti a mettersi alle spalle lo spiacevole momento vissuto.

Stefano Lorenzi, Davide e Gioele: chi sono marito e figli di Annamaria Franzoni/ "Contesto familiare coeso"