Un colpo di scena dietro l’altro con un protagonista a sorpresa, Alfonso D’Apice. La sua eliminazione dal Grande Fratello in primis, il ‘terremoto’ scaturito dalle sue rivelazioni su Mariavittoria Minghetti – da lei smentite – e che hanno ovviamente avuto un impatto sulla serenità della relazione con Tommaso Franchi. Dulcis in fundo, a dispetto delle dichiarazioni d’amore reciproche con la nuova fidanzata Chiara Cainelli, pare che l’ex concorrente del reality abbia compiuto un gesto alquanto contraddittorio. Secondo alcuni rumor che circolano in queste ore sul web, Alfonso D’Apice avrebbe contattato l’ex fidanzata Federica Petagna.

Yulia Bruschi torna con ex fidanzato Simone Costa, segnalazione: "Dormono insieme"/ Come reagirà Giglio?

Come racconta 361Magazine, a riportare lo ‘scoop’ su Alfonso D’Apice e il presunto contatto con l’ex fidanzata Federica Petagna sarebbe stata l’esperta di gossip Deianira Marzano in collaborazione con Amedeo Venza. L’interrogativo irrompe tra i fan del Grande Fratello: Alfonso D’Apice e l’ex fidanzata Federica Petagna si sono sentiti dopo il reality? A dare una risposta – seppur basandosi su voci e rumor – sono appunto i due esperti di gossip. “Mia cugina conosce Federica e mi ha detto che Alfonso l’ha sentita dopo essere uscito dalla casa”, fa sapere un utente a Deianira Marzano che ha dunque pubblicato l’indiscrezione, come riporta 361Magazine.

Rosalinda Cannavò attacca Maria Teresa Ruta: "Basta parlare di me al GF"/ "La vita va avanti, anche meno!"

Alfonso D’Apice e l’indiscrezione su Federica Petagna: “Lei non vuole saperne, però…”

“Tutto molto strano, e Stefano Tediosi allo scuro”, prosegue così la segnalazione di un utente a Deianira Marzano e che sembra avvalorare la tesi secondo cui Alfonso D’Apice e Federica Petagna si sarebbero sentiti dopo il Grande Fratello. Si aggiunge poi – come riporta 361Magazine, il parere di Amedeo Venza che rincara la dose: “Le ha scritto ma lei non vuole saperne e avrebbero anche discusso”. Insomma, tutto molto contorto dato che tra Mariavittoria e la fidanzata Chiara Cainelli sarebbe piuttosto ‘sui generis’ la scelta di cercare la propria ex fidanzata, Federica Petagna. Non sarebbe certo una sorpresa se i diretti interessati decidessero di intervenire sulla vicenda, eventualmente per confermare o smentire i rumor.