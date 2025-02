Alfonso D’Apice eliminato al Grande Fratello ma nessuno ci crede: cos’è successo

Alfonso D’Apice è stato l’eliminato, a gran sorpresa, della nuova diretta del Grande Fratello. L’esito del televoto è arrivato in modo inaspettato per i concorrenti in Casa, così come il pubblico a casa, certo, seguendo i sondaggi del web, che ad uscire sarebbe stato Giglio. Allo scontro finale però sono rimasti Iago Garcia e lo stesso Alfonso, al che molti hanno ritenuto impossibile che uscisse il concorrente più giovane, in quanto protagonista di molteplici dinamiche nelle ultime settimane.

Lo stesso Iago si è detto certo di uscire, motivo per il quale ha gioito incredulo di fronte alla sua salvezza. Al contrario, Alfonso e tutti i suoi amici hanno fatto difficoltà a credere all’eliminazione. Il gruppo si è anzi detto certo che lui fosse il secondo finalista o, comunque, avesse il bonus per rientrare. Così, però, non è stato. Alfonso è realmente il nuovo eliminato, una consapevolezza che ha lasciato Chiara in lacrime.

Alfonso D’Apice: “Il mio atteggiamento da duro è una maschera”

L’ormai ex gieffino si è però detto felice di uscire, se è questa la volontà del pubblico a casa. Un addio che arriva dopo una serata da grande protagonista al Grande Fratello, durante la quale si è anche raccontato al pubblico di Canale 5.

In particolare, di fronte alle liti che lo hanno visto protagonista, Alfonso ha chiarito: “Il mio atteggiamento da duro è una maschera solo per difendermi, poi mi fa dispiacere, mi sento triste. Spesso difendo Chiara ma non lo faccio di proposito, mi viene spontaneo prendere le sue difese. Se questo può essere un lato negativo, mi prendo anche questo, ma lo faccio!”

