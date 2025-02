Chiara Cainelli distrutta dopo l’eliminazione di Alfonso D’Apice dal Grande Fratello: “Non lo posso accettare”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, la trentaduesima per l’esattezza e condotta come sempre da Alfonso Signorini e tra sorprese, scontri e liti c’è stata anche l’eliminazione definitiva di uno dei concorrenti: in nomination erano in sei: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli, Luca Giglioli Giglio, tuttavia al momento dell’annuncio con grandissima sorpresa da parte di tutti i concorrenti si è scoperto che l’eliminato Grande Fratello era Alfonso D’Apice. La più delusa e amareggiata dall’esito, però, si è dimostrata Chiara, che con l’ex volto di Temptation Island ha intrapreso un flirt nella Casa.

Dopo la puntata, infatti, mentre insieme a Shaila, Zeudi e Lorenzo erano in camera da letto per sistemare la valigia di Alfonso dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Chiara è apparsa triste e delusa, ha provato a rincuorarla l’ex Miss Italia dicendole che comunque tra un mese o poco più si rincontreranno fuori e potranno vivere alla luce del sole il loro amore. Ed è questo che Chiara Cainelli è scoppiata a piangere distrutta: “Io sono contenta di lui, è il migliore, e per questo non riesco ad accettarlo” E subito dopo ha aggiunto di essere contenta di aver trovato un ragazzo sincero, leale, pieno di ideali e valori con il quale sicuramente continuerà la storia d’amore anche fuori dalla Casa.

Alfonso D’Apice eliminato Grande Fratello, Chiara Cainelli sbotta: “Troppa falsità nella Casa”

Dopo aver espresso tutto la sua amarezza e dispiacere per l’eliminazione del suo fidanzato Alfonso D’Apice dal Grande Fratello, Chiara Cainelli si è sfogata contro gli altri concorrenti dicendo di essere infastidita dal loro comportamento e soprattutto delle loro ipocrisia: “Sono tutti dei grandissimi falsi”, “Per tutta la falsità che ho visto oggi, sento che io non posso mollare” Poco prima di abbandonare definitivamente la Casa, Alfonso D’Apice, invece, che la maschera da duro che a volte indossa e solo un modo per proteggersi e soprattutto per proteggere le persone a cui tiene. Ed anche e soprattutto per questo motivo presto è stato al centro di feroci liti e discussioni.