Alfonso D'Apice, ai microfoni di Radio Radio, spiega in che rapporti è con l'ex Federica Petagna dopo il Grande Fratello: "Ognuno ha la propria vita..."

Pochi mesi fa si è concluso il Grande Fratello, un’edizione che ha regalato tanto amore a diverse coppie formatesi nella Casa più spiata d’Italia. Non solo Helena Prestes e Javier Martinez, ma anche Alfonso D’Apice ha trovato l’amore al fianco di Chiara Cainelli, dopo aver in precedenza rotto definitivamente con la storica fidanzata Federica Petagna.

I due ex, dopo l’esperienza e la rottura consumatasi a Temptation Island, per uno scherzo del destino si sono comunque ritrovati nel reality di Alfonso Signorini come concorrenti e, in quell’occasione, hanno ribadito di aver preso strade separate.

Ora Alfonso D’Apice, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Giada Di Miceli nel programma Non succederà più di Radio Radio, ha spiegato l’attuale situazione sentimentale di Federica e Stefano Tediosi: “Sì, che io sappia sono fidanzati, poi non la seguo“. Nel merito ha infatti confermato di aver troncato i rapporti con la ex: “Non la sento più, ognuno ha la propria vita. Non l’ho mai contattata dopo il Grande Fratello: io sono fidanzato con Chiara e poi, a prescindere, non l’avrei comunque contattata. In realtà ci siamo sentiti solo per una bolletta del telefono…“.

Alfonso D’Apice e la gelosia: “Federica ha esagerato…“

Nel corso dell’intervista, Alfonso D’Apice ha raccontato le sue nuove consapevolezze dopo la rottura con l’ex Federica Petagna e il suo nuovo inizio al fianco della fidanzata Chiara Cainelli: “Sicuramente ti rendi conto di alcune cose. Purtroppo in vari programmi sono state raccontate alcune cose a mio avviso non vere, un po’ girate per andare a vantaggio o svantaggio di qualcuno. Con Chiara adesso è una storia molto più matura rispetto a quella con Federica“.

Secondo l’ex gieffino, l’ex fidanzata avrebbe ingigantito la questione della gelosia e avrebbe fatto passare un messaggio esagerato e non vero: “Spesso si è calcata troppo la mano rispetto alla realtà, in merito al mio essere geloso o allo stile di vita. Su alcune cose Federica ha esagerato, mi ha descritto per come non sono. Adesso tante persone, vedendomi ora nel rapporto con Chiara, immaginano: ‘Chissà cosa accade?’. Ma io ci sorrido. Stiamo insieme da 5 mesi, Chiara è una delle persone più libere di questo mondo. Infatti tante volte mi dice: ‘Scusa ma come facevano a dire che eri così geloso?‘“.

