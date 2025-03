Alfonso D’Apice contro Lorenzo Spolverato: confronto di fuoco al Grande Fratello

Al Grande Fratello arriva un confronto inevitabile tra Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato, dopo quanto accaduto in diretta nel corso della puntata di lunedì sera. In quell’occasione Alfonso accusò l’amico di recitare un copione, di non essere sincero e di aver montato ad arte la dinamica della gelosia verso Chiara Cainelli. Questa sera in studio D’Apice spiega, faccia a faccia con lui, il suo punto di vista: “Sono arrabbiato, hai insinuato in Chiara il dubbio che io provassi gelosia e non mi fidassi di lei. Io parlavo di te e del tuo comportamento, non di Chiara: lei non la metto in dubbio, mi fido di lei, la amo“.

Genitori Mariavittoria Minghetti, chi sono? "Hanno sempre lavorato, non li sento"/ "Mi è mancato l'affetto"

Ma non solo, a Lorenzo viene rimproverato di aver coinvolto Chiara nella dinamica della gelosia: “Giorni dopo in Confessionale hai iniziato a creare la dinamica della gelosia di Shaila verso Chiara“. Spolverato a quel punto si difende: “Non è stato fatto appositamente. Io ne ho parlato con Shaila e ho chiarito con lei. Le persone in Casa ascoltano: se Chiara è presente nei nostri discorsi è perché ci vuole essere. Ti considero un amico e secondo me c’è stato un grande fraintendimento“.

Alfonso D'Apice deluso da Javier Martinez: "Offese pesanti verso Chiara"/ "Queste cose mi fanno male..."

Alfonso D’Apice: “Hai fatto sceneggiate“, Lorenzo: “Coscienza tranquilla“

Lorenzo Spolverato cerca così di rassicurare Alfonso D’Apice che quella con Chiara Cainelli al Grande Fratello è solo amicizia: “Tu mi hai detto: ‘Stai recitando e non mi stai rispettando’, ma in cosa non ti sto rispettando? Io con Chiara ho un rapporto di amicizia, devi stare tranquillo, amo ancora Shaila“. Alfonso però non ci sta e ribatte: “Quando crei questa dinamica, Chiara viene vista in un modo. Anche lei te l’ha detto di tenerla fuori dal litigio tuo con Shaila, e invece tu hai fatto un po’ di sceneggiate, ti alzavi e te ne andavi“.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 6 MARZO 2025/ Eliminato e diretta: Federico battuto da Mariavittoria

Lorenzo a quel punto sbotta: “Se io devo farmi i complessi mentali, che non posso salutare o abbracciare Chiara, è tutto fuori tema. Io ho la coscienza super tranquilla“. Ai due viene poi mostrata, su suggerimento di Alfonso Signorini, una clip di questa notte, che mostra Chiara seduta su una sedia e Lorenzo asciugarsi i capelli con il phon di fronte a lei. Tra loro grandi sorrisi e complicità, ma il modello milanese ribadisce che tra loro è solo amicizia: “Fidati di me e di lei“. D’Apice, a quel punto, risponde: “Mi fido di te“, ma con poca convinzione, sino al ritorno dell’ex coinquilino dallo studio alla Casa.