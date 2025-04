Il Grande Fratello tra pochi giorni uscirà dalla mente dei telespettatori che hanno avuto la forza di seguirlo fino alla fine vedendo in diretta la vittoria di Jessica Morlacchi che è riuscita a beffare Helena Prestes. Intanto le coppie che si sono formate in casa ora si stanno godendo la libertà di andare dove vogliono senza più la costrizione delle quattro pareti tra cui Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Ma sta procedendo davvero tutto bene tra loro?

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato sulle sue stories su Instagram un messaggio anonimo che le è arrivato in direct che dice quanto segue: “Lorenzo Spolverato segue Chiara (lei no) e so per certo che Alfonso è geloso perché abbiamo degli amici in comune”. Che il mostro della gelosia Alfonso proprio non riesca a scrollarselo di dosso?

Lorenzo Spolverato e Alfonso D’Apice ai ferri corti per Chiara? L’indiscrezione

Stando all’ultimo gossip pare che Alfonso D’Apice sia geloso dell’amicizia che Chiara Cainelli ha creato nella casa con Lorenzo Spolverato e che continueranno a coltivare fuori. Chi ha mandato il messaggio a Deianira ha aggiunto che se pensa di essere geloso come lo era con la sua ex Federica allora si sbaglia di grosso perché Chiara non ci penserà due volte a mandarlo a quel paese. E poi aggiunge che per salvare la faccia potrebbe sempre seguire Lorenzo sui social. Alfonso, comunque, l’ha difesa dagli haters con una serie di gesti che sono stati apprezzati.

Intanto Amedeo Venza, che ha ripreso l’indiscrezione della collega, ha commentato così la questione spinosa: “Sì, Alfonso non vuole che Chiara segua Lorenzo! Ora ricominciano le tarantelle”. Si sa, d’altronde, che la storia tra Alfonso e Federica si è erosa negli anni a causa della massiccia gelosia di lui. Come andrà a finire tra i due ex gieffini? Non basterà far altro che attendere.