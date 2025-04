Alfonso D’Apice nel mirino dei fan del Grande Fratello. Cosa sta succedendo? Dopo l’inaspettata rottura avvenuta durante la finale del GF, non si fa che parlare dell’attuale rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La ballerina ha infatti deciso di lasciare improvvisamente il modello in diretta, dopo circa sei mesi di storia vissuti all’interno della Casa più spiata d’Italia. In tanti sono rimasti interdetti dal radicale cambiamento di Shaila, che per mesi ha ribadito con fermezza il suo amore per Lorenzo. Dopo una settimana fuori dal reality, però, la situazione è completamente cambiata.

L’ex velina ha raccontato di essere “rinsavita”, lanciando pesanti accuse contro l’ex fidanzato e definendo la loro storia “tossica“, dissociandosi pubblicamente. Lì per lì, Lorenzo è rimasto spiazzato, non sapendo cosa rispondere a tali dichiarazioni. Ebbene, cos’è successo nei giorni successivi? Per il momento, Shaila è rientrata in un silenzio social, mentre Spolverato non si è ancora espresso sull’argomento, usando il suo profilo Instagram solo per documentare le sue giornate. Nel frattempo, è emerso un altro ‘terzo incomodo’ in questa vicenda, ovvero Alfonso.

Alfonso D’Apice contro Lorenzo: il suo “ruolo” nella rottura con Shaila

Nelle ultime ore, si sta parlando molto di un possibile coinvolgimento di Alfonso D’Apice nella rottura tra Shaila e Lorenzo. Secondo quanto riportato da alcune fan degli “Shailenzo” presenti fuori dall’hotel dove alloggiavano i concorrenti durante la finale, Alfonso sarebbe rimasto accanto a Shaila per tutto il tempo, arrivando persino ad allontanarla dai fan della coppia, insieme alla sua migliore amica Federica. Non solo, sempre secondo i racconti dei fan, la Gatta avrebbe esitato a rientrare in studio dopo il confronto nella Casa con Lorenzo. A quel punto, Alfonso l’avrebbe abbracciata, dicendole: “Hai fatto bene”.

Insomma, pare che in questi giorni Alfonso sia stato molto vicino a Shaila, alimentando in lei l’idea che Lorenzo abbia soltanto giocato con i sentimenti suoi e degli altri inquilini, inclusa Chiara Cainelli. A quanto pare, il giovane napoletano avrebbe inculcato questa teoria anche a Zeudi e Chiara che, pur essendo state amiche di Spolverato nella Casa, lo avrebbero smesso di seguire su Instagram. Il motivo di tutto ciò? Si mormora che D’Apice sia molto geloso del rapporto tra Lorenzo e Chiara e starebbe cercando di allontanarlo dal trio di amiche. Ad ogni modo, è necessario chiarire che si tratta solo di supposizioni e non c’è nulla di certo a riguardo.