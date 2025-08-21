Alfonso D'Apice lancia una stoccata al Grande Fratello e dice la sua su Helena e Javier in un'intervista al settimanale Mio

Alfonso D’Apice torna a parlare di Grande Fratello, di Helena Prestes e Javier Martinez e di amore nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Mio. È stato uno dei protagonisti dell’edizione 2024 di Temptation Island poi, dopo la rottura con la fidanzata Federica Petagna, l’ha ritrovata proprio all’interno della Casa del Grande Fratello, dove ha gareggiato come concorrente. Oltre alla notorietà, Alfonso, nel reality, ha trovato soprattutto l’amore e no, non co la sua ex, bensì con Chiara Cainelli. Una storia d’amore che continua ancora oggi, come Alfonso ha confermato ai microfoni del settimanale.

D’Apice ha rivelato di aver iniziato sin dal primo giorno fuori dalla Casa del Grande Fratello una convivenza con Chiara, che dura ancora oggi. L’ex gieffino è innamoratissimo e ha definito il loro legame “maturo” oltre che notevolmente cresciuto.

Alfonso D’Apice parla di Helena e Javier e lancia una stoccata al Grande Fratello di Signorini

È dunque totalmente archiviata la longeva storia d’amore con Federica Petagna, che oggi è felice accanto al suo ex tentatore Stefano Tediosi. A proposito di storie d’amore nate al Grande Fratello, Alfonso ha parlato anche della coppia che continua a far parlare giorno dopo giorno: Helena e Javier. Di loro, D’Apice ha confermato di credere nella coppia, dichiarando: “Lui è un mio amico, spero che li lascino vivere in pace.” Infine, parlando proprio di Grande Fratello, Alfonso si è espresso sulle novità dell’edizione in arrivo sotto la guida di Simona Ventura e dei cambiamenti, anche in fatto di concorrenti, in arrivo. L’ex gieffino ha perciò lanciato una stoccata all’edizione di Alfonso Signorini, dicendo: “Si vedeva verso che direzione andava la barca, spero che non si ripetano certe dinamiche viste in passato. Invece di valorizzare le qualità dei concorrenti, spesso si tendeva a metterli in discussione evidenziando il lato peggiore.”

