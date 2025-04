Alfonso D’Apice contro Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: cos’è successo

Il Grande Fratello è finito ormai da quasi due settimane, ma le dinamiche tra gli ex concorrenti sembrano essere più vive che mai. Questa volta, ad attirare l’attenzione è stato Alfonso D’Apice. Recentemente, il giovane napoletano è finito al centro del gossip a causa del suo presunto coinvolgimento nella rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Stando a quanto raccontato da alcuni fan, Alfonso avrebbe spronato la ballerina ad aprire gli occhi sul modello, considerandolo solo un giocatore accanito. Non solo, avrebbe convinto della sua idea anche la fidanzata, Chiara Cainelli. Difatti – nonostante l’amicizia nata nella Casa – l’ex corteggiatrice non ha mia ricambiato il segui di Lorenzo su Instagram, segnando così la fine del loro rapporto.

Adesso, però, Alfonso sembra avercela con altri due ex coinquilini: Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Com’è noto, durante la convivenza nel Tugurio, tra Mariavittoria e Alfonso c’è stato un breve flirt. In quel periodo, la dottoressa non era ancora ufficialmente fidanzata con Tommaso, anche se i due avevano già iniziato a frequentarsi. Si è così ritrovata divisa tra i due, ammettendo di provare attrazione anche per Alfonso. Alla fine, però, ha scelto di proseguire solo con l’idraulico, con il quale è poi nata una relazione seria.

Alfonso D’Apice ricorda il flirt con Mariavittoria Minghetti: cos’ha fatto

Ad ogni modo, il rapporto tra Mariavittoria e Alfonso è poi degenerato, diventando veri e propri rivali. Dopo essere stato eliminato, Alfonso è persino rientrato nella Casa per “smascherarla”, rivelando che la dottoressa le aveva confessato di voler lasciare Tommaso per lui. Tuttavia, a causa delle pressioni del programma e dei fan, avrebbe scelto di troncare la frequentazione con il napoletano, fidanzandosi invece con il toscano. Nonostante le smentite, Alfonso sembra portare avanti questa versione anche dopo la fine del Grande Fratello.

Poche ore fa, infatti, ha messo mi piace ad un commento che non è passato inosservato al popolo del web. Sotto al suo posto insieme a Chiara Cainelli, un utente ha scritto: “Ma quale destino che dopo il tugurio ancora pensavi a Mavi”. Al che, D’Apice ha lasciato un like ad una risposta di un fan, il quale ha invece scritto: “Ma che GF hai visto? Era Mavi che sbavava dietro ad Alfonso, solo che non ha avuto le pa**e per lasciare Tommaso”. A quanto pare, l’ex volto di Temptation Island aveva anche lasciato un commento diretto, salvo poi cancellarlo poco dopo.