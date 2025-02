Alfonso D’Apice torna al Grande Fratello per un confronto con Mariavittoria e Tommaso

La diretta del Grande Fratello del 20 febbraio 2025 si apre col confronto tra Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice. Dopo la bomba lanciata dal napoletano la scorsa puntata, si è scatenata tra i due una crisi fatta di liti e scontri. Tanto che, in diretta su Canale 5, Tommaso esordisce dicendo: “È una ferita aperta ogni volta che se ne parla. Per me, ogni volta che si parla di questa cosa, è sempre un dispiacere.”

Signorini ha quindi deciso di mettere a confronto i tre, per un chiarimento definitivo. Alfonso ha esordito con un faccia a faccia con Mariavittoria, alla quale ha detto di essere dispiaciuto dell’accaduto: “Mi dispiace che poi quella cosa che è successa l’altra volta ha scatenato una lite tra di voi. È successo perché io, con te, avevo creato un bel rapporto, poi è andata così, anche perché non l’hai rispettato il bene che c’è stato. Tu mi hai poi tradito più volte, e lo riconfermo ora che sono andato a casa, e la nomination è stata solo una conferma di questo. Io sapevo tutto e non ho detto nulla per due mesi, l’ho fatto per te, anche perché quando esci da qui si vede comunque tutto! Quindi, meglio discuterne qui che scoprirlo fuori.”

Mariavittoria accusa Alfonso, Tommaso interviene

Mariavittoria ha però accusato Alfonso di essere incoerente: “Sapevi che se avessi cacciato fuori una cosa del genere sarebbe successo questo. Quindi l’hai voluto!” Lui si giustifica, affermando di essere stato chiamato a fare chiarezza sulla vicenda, anche da lei stessa. A tagliare corto è però Tommaso Franchi che, raggiungendo i due in tugurio, smorza la tensione dicendo: “In 24 anni mi hanno sempre detto di stare attento delle ragazze, che prima o poi mi sarei innamorato e sarei rimasto male. Io non ci credevo ma è successo.” Pace fatta tra tutti?